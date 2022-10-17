根據艾媒諮詢2022年9月針對大陸「90後」、「00後」等一批新青年消費族群研究後發佈《2022年中國興趣消費趨勢洞察白皮書》，顯示近2年來，「興趣消費」已形成一定產業規模，7成以上消費者的主要消費訴求為社交需求，同時蘊含社交、悅己等情感性質的興趣消費在平均月支出占比為27.6％。

作為「95後」的徐鑫（化名）表示，「我每年在興趣消費上的支出約為5000元（人民幣，下同），既有聯名款的洗髮水、牙膏等生活用品，也有徽章、卡片等小型擺件，基本遵循按需購買的原則。」

而在22歲的棉花娃娃收集愛好者陳盈盈眼中，興趣消費是年輕消費族群自身情緒、意識和個性的表達，「興趣消費只有0次和無數次」。而從2019年初次購買後，現已擁有15隻棉花娃娃的她說，父母認為娃娃占空間，但就像老一輩喜歡集郵、集票一般，收集棉花娃娃也只是「悅己」的一種方式。

根據中新網報導，甚至在興趣消費的影響下，也讓實體消費場景不斷創新，例如氣味圖書館、POP MART城市旗艦店、APEDE MOD色彩概念店等與多元興趣文化創新融合的線下體驗店，也慢慢成為年輕人打卡地，並在市場競爭中占得一席之地。