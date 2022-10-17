遠傳(4904)積極深化大數據平台技術布局，繼今年九月宣布與全球圖形資料平台龍頭Neo4j合作，今(17)日再下一城，宣布與美國先進資料科學與分析指標性企業Databricks結盟，成為全台第一家與Databricks合作的電信業者。雙方的合作透過引進Databricks湖倉一體(Lakehouse)資料處理工具與平台，將能同時結合資料倉儲與資料湖泊優勢、減少分析不同類型數據的複雜度，不僅資安嚴密、操作簡易，更大幅降低建置與維運成本。Databricks為湖倉一體架構先驅，同時為Apache Spark、Delta Lake與MLflow等多項知名開源項目的原始創始者。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，遠傳發展5G「大人物」、雲端、資安核心技術的腳步不停歇，更持續結盟國際頂尖企業，期望透過雙強聯手，為企業客戶在實踐數位轉型的道路上，帶來接軌國際、承接在地化經驗的加乘效果。本次遠傳成為全台第一家與Databricks合作的電信業者，期待未來結合遠傳轉型專家顧問服務團隊實力與經驗，一起協助更多企業客戶善用數據價值，透過低門檻、高效能的方式完成大數據平台轉型，強化產業競爭力。

Databricks北亞董事總經理林家偉表示，本次遠傳加入Databricks合作夥伴生態系之中，成為Databricks在亞太地區重要的戰略合作夥伴。同時我們也期待透過更密切的協同合作，來提供創新數位轉型解決方案，並藉助Databricks「Lakehouse 湖倉一體大數據平台」幫助各行各業的客戶實踐數據價值。

Databricks憑藉先進技術，獲Microsoft、Alphabet、Amazon Web Services等雲端龍頭企業與矽谷頂級創投爭相投資，成為炙手可熱的指標性獨角獸，服務客戶遍及全球、超過七千家企業。其研發的Apache Spark技術，可儲存、清理、可視化不同類型的資料，不僅大幅縮短處理海量資料的時間，更可以建立強而有力的機器學習模型，結合遠傳「大人物」技術與轉型專家顧問服務，將協助企業以數據為核心發展商業及技術策略，包含大幅增加精準行銷、風險評估、產品購買週期預測等指標精準度，以聰明省力的方式提升顧客價值。