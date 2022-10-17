美(吉吉)-KY(8466)今(17)日歡慶集團成立40周年，並舉辦台南新廠開幕典禮，董事長陳本源說，台南廠目標鎖定美國，原本明年首季產能利用率將拚100%，不過，全球經濟環境反轉，台南廠產能滿載時間將延後半年，等到明年第3季。

美(吉吉)迎接40周年，台南新廠開幕典禮，由董事長陳本源先生主持，並邀請台南市黃偉哲市長、陳歐珀立委、投資台灣事務所陳明珠營運長、台南市經濟發展局陳凱凌局長、台南市勞工局王鑫基局長、台南市警察局方仰寧局長、陳怡珍議員等嘉賓一同歡慶，共同見證美(吉吉)邁入新的里程碑。

美(吉吉)-KY台南廠以產品集中化、規格簡單化、生產自動化3大重點方針為主，建置SPC石塑地磚產線，台南新廠SPC產線自動化比例相較東莞廠SPC產線生產效率將有效提升，可較大陸的東莞廠既有SPC產線倍增。

陳本源指出，今年集團邁入40周年，台南新廠也完成擴建，將全面搶攻美洲SPC石塑地磚市場商機，銷售版圖將進一步拓展，未來營運將增添新的助力，邁入下波成長期。台廠一個月最少可出900個貨櫃，若是加班生產將可出到1000個貨櫃，他說，台南廠第一階段將先拚產能利用率，第2階段將提昇產品組合優化獲利結構。

美(吉吉)將全力衝刺美洲地區業務接單動能，除了穩固商用領域外，將加大大眾家用市場的滲透率，力拚市占率擴增，目前台南新廠已打入美國地材前十大品牌、以及全美前20大區域經銷商等供應鏈，並已取得小量期初訂單，有望明年整體訂單量能持續放大。