受惠國內就業市場火熱，一零四（3130）17日公布第三季自結稅前盈餘1.48億元，較去年同期大幅成長四成，保持歷史第3高佳績，換算每股稅前盈餘達4.45元。

累積一零四前三季合併營收16.54億元，年增22.1％；自結稅前盈餘4.59億元，比去年同期大幅成長43.2％。換算每股稅前盈餘13.83元，已賺進超過一個股本。

不過值得注意的是，一零四第三季稅前獲利從第二季的歷史高點下滑8.1％，獲利遜於今年前二季，間接透露出隨著美國聯準會帶頭升息打通膨，導致資本市場大跌，許多企業保守看待明年景氣，在徵才動作上可能跟著轉趨謹慎。

一零四為國內人力銀行龍頭，營運成績反應國內就業市場狀況。旗下104人力銀行日前公布，從今年7月起，單月工作數皆維持在百萬之上，9月全站工作機會數101.7萬個，再創歷史新高。由於刊登數增加，直接反映在公司營收上。

104人力銀行主管觀察，9月全站工作機會破百萬個，其中仍以電子資訊、軟體、半導體類的人才缺口最大；另外隨著國內疫情正常化，為迎接解封商機大爆發，包括住宿、餐飲，旅遊、休閒、運動等先前因疫情受創最深的產業，如今彈力最強，9月求才人數月增率最高。