林姓女子付款時不知鈔票不慎掉到地上。（警方提供）

林姓女子對於警方的用心相當感謝。（警方提供）

台中市林姓女子日前在豐原小吃店買午餐，付款後即離去，老闆發現地上有1500元立刻報警，警方透過監視器交叉比對，不到半小時就找到女騎士，對於老闆拾金不昧及高效率的警方，女子頻頻表示謝意。

豐原警分局表示，頂街派出所警員莊照威日前晚上7時許在所服勤時，陳姓男子拿1張千元及1張伍佰元紙鈔至所內報案，表示他是小吃店老闆，在店內撿到1500元鈔票。

經調閱店內監視器確認，原來是女顧客買完餐點付錢時，未察覺自己皮包裡的錢順勢掉落在地面就離開。陳老闆事後發現，趕緊將監視器影像及1500元鈔票送至派出所，請警方協助尋找失主。

員警透過女子穿著交叉比對監視器，不到半小時就確認車牌號碼並聯繫到22歲林姓失主。林女接到警方電話通知是否有掉錢時大感驚訝，因為她還不知道錢遺失，她立刻查看並清點錢包，確認真的不小心把錢弄丟，林女至派出所領回鈔票時，相當感謝熱心店家的拾金不昧，更大讚警方的高效率與用心。

頂街派出所長賴進忠提醒民眾，外出時應妥善保管自身貴重物品，若不慎發現遺失時，可就鄰近派出所尋求協助或上網至內政部警政署拾得物公告網站查詢。