柯文哲被罵翻！黃珊珊緩頰「一句話」回嗆蘇貞昌 再批：選舉期間大家拿來操作

尼莎颱風加上東北季風共伴效應，大量強降雨，讓台北市內湖區、士林區傳出不少災情，不過台北市長柯文哲昨天未在第一時間趕回台北，繼續在外縣市替民眾黨議員候選人助選被罵翻。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今上午緩頰，台北市發生事情是由各局處、府級長官分層負責，不會什麼事動不動就要市長在，現在因為選舉，大家就會拿來操作。

黃珊珊今上午前往陽明山關心強降雨災情，會後受訪表示，台北市這幾年都在做韌性城市，不能期待災害不來，而是災害來要承擔的起，已比起幾年前動不動積水改善很多，很多滯洪池都已經發生作用。

黃珊珊分析，前一陣子地震造成土石鬆軟，加上含水量太高，連續下雨坍方的大概都是邊坡，並沒有造成山洪暴發，其實也是台北市政府這幾年在防洪跟邊坡的安全做的努力，另外市民平常做的維護也好很多。

黃強調，內湖是自己以前的選區，靠近山區的鄰里幾乎兩個月就會大巡檢，昨天崩塌的位置過往從沒有崩過，反倒是過往崩塌過的地方這次都沒有發生問題，這是一部分的進步。黃表示，不太可能不讓雨來，但是雨來時要承擔得住，包括透水鋪面、海綿城市以及公園底下的水噗滿都有發揮作用，當然也會繼續改善。

而對於柯文哲未在第一時間返回台北遭在野黨以及部分民眾罵翻，黃珊珊緩頰，市府都是分層負責，應變中心分級開設，昨天雨量是三級開設，到一級開設才需要市長坐鎮，全國政府都一樣，不可能什麼事情都是行政院長到第一線，台北市發生相關事情也是由各局處、府級長官分層負責，「不會什麼事情動不動就要市長在，現在因為選舉期間，大家就會拿這個來操作。 」

而至於國民黨參選人蔣萬安昨晚雖也在內湖區，但正在進行餐敘，晚了3小時才到康樂隧道關心災情，更稱晚到是因為怕打擾到，被質疑慢半拍，對此黃珊珊表示，到現場是自己的習慣，可能現在也做不了什麼，不過至少可以協助溝通一些單位，做一些反映，看現場不是每個人都習慣，我不知道，我們也不會打擾到任何人。

對於蔣萬安遲來，黃珊珊表示不予置評，做自己該做、能做以及會做的事。早上去看過康樂隧道已經通車，不需要太擔心，並強盜自己昨晚還有去看旁邊的社區一樓淹水問題，有特別拜託區公所調用沙包，黃珊珊最後強調，看到問題要想怎麼解決而不是互相指責，災害來都是同舟一命，不需要找別人麻煩。