根據日經新聞17日報導，在日前拜登政府對中國大陸祭出半導體禁令後，已傳出蘋果已暫停考慮，將長江存儲(YMTC)納入自己記憶體晶片供應商的一員內。

據悉，蘋果最初計畫是，最早在今年開始使用有官方色彩，並由大陸中央所贊助的長江存儲NAND快閃記憶體，而這些晶片當初也規畫只有用於在中國大陸市場所銷售的iPhone內。

之前，蘋果曾有計畫從長江存儲採購所有iPhone需要的記憶體晶片，總數約在40%左右。不過針對以上報導，蘋果沒有立即回應，同時，長江存儲也拒絕評論。

7日，這家中國最大記憶晶片製造商與其它30家科技陸企，被美國列入無法核實清單內。這些在名單中的陸企，因為美國官員表示無法進行實體核查，必須實行更嚴格的管控，故需要60天調查期。

同時，美國商務部也在調查長江存儲，看是否違反美方出口管制規定，還是繼續提供晶片給已被美國打入黑名單的華為。拜登政府目前正扼殺中國大陸利用美國製造的半導體機台設備，在全球製造的晶片產品，其一目的就是要壓縮陸方科技與解放軍軍事的進步空間。