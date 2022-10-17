金馬執委會今（17日）宣布「第59屆金馬獎」評審團主席由許鞍華導演擔任。她在接獲邀請時便一口答應，除了很高興可以再和金馬同仁一塊工作，更表示：「願有生之年，以最大的熱情，持續為電影服務。」許鞍華曾7度提名，並以《千言萬語》、《桃姐》和《黃金時代》3度榮獲金馬獎最佳導演，她也在2020年獲得威尼斯影展終身成就金獅獎的殊榮。她將率領金馬影帝張震、金馬影后桂綸鎂、億萬票房導演程偉豪、金獎監製葉如芬、香港電影金像獎首位女性最佳攝影余靜萍等，加入決審陣容。

決定本屆金馬獎得獎名單的評審，除了上述6位，還有負責選出入圍名單的11位評審，包含周以文（攝影，台北電影獎最佳攝影）、邱立偉（動畫導演，首爾動畫影展評審團大獎）、張世宏（美術指導，香港電影美術學會榮譽會長）、張榮吉（編導，金馬獎最佳新導演）、張耀升（編導，金馬最佳原著劇本）、梁展綸（剪輯，金馬獎最佳剪輯）、黃惠偵（紀錄片導演，柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片）、劉梓潔（編劇，金馬獎最佳改編劇本）、蔡宗翰（編導，金馬獎最佳原著劇本）、蔡珮玲（美術指導，金馬獎最佳造型設計）、黎允文（作曲，長春電影節最佳音樂）。共17位評審將典禮當天開會討論並投票選出金馬獎得主。

本屆初審評審也一併公布，劇情長片類由吳洛纓（中華編劇學會理事長）、張耀升、劉宛玲（《孤味》製片人）、樓一安（編導，台北電影獎最佳編劇）、蔡宗翰；紀錄類為王亞維（電影學者、紀錄片監製）、王婉柔（導演，金馬獎最佳紀錄片入圍）、吳郁瑩（導演，台北電影獎最佳紀錄片）、許哲嘉（導演，台北電影獎百萬首獎）、黃惠偵；動畫類為邱禹鳳（導演，台北電影獎最佳動畫）、張晏榕（學者、策展人）、謝春未（監製）；劇情短片類由李宜珊（編導，金馬獎最佳劇情短片）、林仕肯（監製）、張三玲（國際銷售、影展經紀）、許承傑（編導，金馬獎最佳新導演入圍）、陳小娟（編導，香港電影金像獎新晉導演）、楊智麟（編導，金穗獎首獎）。

各階段評審團完整名單請見金馬官網，入圍影片會在11月2日展開的金馬影展放映，影展自10月22日開始售票。第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外， 其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube 同步觀賞，更多資訊請見官網典禮資訊。