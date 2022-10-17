憑一支影片在抖音平台創下百萬流量的嘉義縣太保市埔心福興宮樂齡街舞班，一群阿公、阿媽捨棄常見廣場舞、土風舞，跳起時尚街舞，經過近2年練習，29日當天，這群嘻哈爺奶即將登上台北小巨蛋舞台，展現活力舞技，今行前發表會上，太保市長黃榮利誇這群老寶貝讓世界看到太保市、看到埔心福興宮，是嘉義人的驕傲。

埔心福興宮6年前開始自力申辦老人據點，5年前才申請公部門經費，開辦多元樂齡課程陪伴50多位老人家，3年前得知弘道老人福利基金會自2012年起，每年在台北小巨蛋辦「仙角百老滙」，是全世界最大銀髮舞台秀，為讓在地長輩也能登上小巨蛋，在太保市公所支持下，福興宮主委特助陳怡茜請來知名舞團「築夢者」資師教阿公、阿嬤跳街舞，希望長輩們跳上小巨蛋。

陳怡茜說，長輩從起初的抗拒、害怕、怕被笑，到首次快閃嘉義高鐵站演出獲熱烈廻響後，現每位團員不分男女，跳得比任何人還起勁，2020年甚至在世界街舞大賽受邀開場表演，連外國媒體都驚豔不已，這次報名弘道的「仙角百老滙」，經過全台海選，從初選79隊到複賽20隊，順利脫穎而出，福興宮這群嘻哈爺奶成雲嘉南區唯一獲選參加小巨蛋演出的團隊。

負責指導、編舞的楊竣翔剛來教舞時才18歲，透露要教7、80歲阿公、阿嬤跳街舞，最大難度除了台語教學，還得用長輩日常生活熟悉的事務來形容舞步，以加深長輩印象，像切西瓜、飛龍在天、當兵隊型等等，稱讚長輩們很有活力、節奏感不輸年輕人，讓他教得很有成就感。

樂齡街舞班班長馬素珠說，成員中年紀最大85歲，因舞曲每個人的拍子不太一樣，又要變換型，大家都會相互提醒，雖然要登台的舞已練了1年，但小巨蛋是大舞台，需加緊練習。

黃榮利則說，福興宮這群爺奶完成許多人一生夢想登山上小巨蛋，是值得喝采的喜事，尤其多年來公所機要祕書鄭淑分代表公所深入每個社區關懷長輩，還可以跟長輩合跳一段舞跳，相信這就是最大的溫暖陪伴。