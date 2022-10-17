全球走向解封開放，但日本等地卻未認可高端疫苗，讓民眾必須自費3500元做PCR，入境才能免隔離。對此，資深媒體人楊憲宏表示，高端疫苗大約有100萬人接種三劑，呼籲高端應免費提供合格的PCR檢驗套組，省掉施打者出國時額外負擔的檢驗費用，「這是起碼的道義」。

楊憲宏今天以「高端公司欠100萬接種疫苗者一個公道」為題投書媒體表示，全球走向「超越疫情」的解封開放時代，在邊境管制方面，果然出現打什麼疫苗過不了海關的問題。

他以最近發生的案例為例，日本於10月11日開放海外旅客自由行，恢復免簽證措施，但入境疫苗的認可名單中，卻未見高端疫苗。民眾打高端疫苗者，得自費3500元PCR入境日本才能免隔離。

指揮中心雖表示已持續與日本溝通，但楊憲宏認為，高端不被承認的根本原因在於日本目前的入境檢疫規定，只接受WHO緊急使用清單(EUL)中認可的疫苗；意即只要WHO不承認高端，那無論怎麼溝通可能都難有成效。可是政府也並非束手無策，不能責令高端公司進行「救濟」。

高端疫苗接種累積數截至今年8月11日為止共297萬2281劑，也就是大約有100萬人接種三劑。而且包括很多大人物：總統、副總統、前任副總統、行政院長，以及部會首長。

楊憲宏表示，這些人士未來一陣子「出國淪為次等公民」將不只是去日本，其他國家恐怕也是一樣卡卡。所以是屬於完全可以「苦民所苦」的項目，政府確實應該積極主動要高端公司拿出辦法。100萬人權益當然不是小事，而且都是「愛用國貨者」居多，選舉在即，人民感受將被放大，11月26日表現在投票行為的可能性極大，豈可小看？

高端公司疫苗出場時曾受到「國家級的禮遇」，到目前為止卻沒有提出方案解決這個「國家級的問題」，他說，這其實是很不夠道義的。至少打高端疫苗者出國要多花3500元的PCR檢驗費用，高端公司總該想辦法幫忙「負擔」吧？

高端公司除推展疫苗，早在2020年就發展成功「PCR新型冠狀病毒核酸檢驗組」，而且符合歐盟CE認證要求，也開了一家生技公司，並承包過機場PCR的檢驗業務。

他說，高端手中是有合格的PCR檢驗套組可以免費提供出來，專門為100萬高端疫苗接種者來做「補償服務」，至少省掉他們出國時，額外負擔3500元的檢驗費用。「這是起碼的道義，做為上市公司，這算是一種社會責任基本倫理吧？」

楊憲宏表示，高端公司應該清楚，他們要列入「WHO緊急使用清單(EUL)認可疫苗」並非易事，這需要長久時間，高端公司要做的不是去尋求「外交溝通」，而是應告知國人，他們在國際論文方面有何進展？

2020年指揮中心在考慮選擇疫苗時，前衛福部長陳時中說過，條件之一是「國際論文數量要夠」，他說，高端「先上車」了，現在應該「後補票」了，不是嗎？