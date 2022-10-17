邱毓倫親自到獨居長者家訪視、修繕，且完全自掏腰包不收費。（林口區公所提供）

新北市林口區公所去年底與特力屋股份有限公司林口中山分公司簽訂企業防災合作備忘錄，合作的企業不僅表示全力投入防災社區互助領域也提供弱勢個案服務，店長邱毓倫更是付諸實際行動，除了協助通報個案解決問題外，甚至針對特殊個案還自掏腰包協助改善家中狀況。

林口區公所秘書王琇華表示，公所長期關心及重視在地長者獨居照護及居住安全問題，為了能更有效地推動服務，在2019年成立幸福轉運讚專案後，陸續建立合作平台，並強化聯繫機制，研發各項政策措施來施行。

王琇華指出，與特力屋林口中山店簽訂企業防災合作備忘錄後，推動了「弱勢長者居家安全改善專案」，透過在地里長、公所同仁、志工隊及長照機構的共同關懷訪視了解實際或緊急必要的需求，提供多項居家改善服務，如更換老舊插座、延長線、緊急照明燈、防滑漆、更換熱水器、固定櫥櫃、修繕馬桶等，至今已服務超過30個長者。

其中一名獨居在三合院的王姓老伯伯，因眼疾視力退化嚴重影響日常生活，加上獨居使得經濟也成為一大問題，連家中的馬桶損壞將近1個月都無力修繕，造成生活極大的困擾，幸得無子西瓜社會福利基金會的訪視及愛迪樂居家長照機構通報下，媒合轉介特力屋林口中山店協助王伯伯修繕。

店長邱毓倫不僅親自到場協助，完工後更是堅持不收費，從訪視、籌備、備料到施工不到一周完成修繕，大大改善了生活上的不便。邱店長希望藉此拋磚引玉，喚起更多企業的愛心，幫助更多需要幫助的人，增添社會一份溫暖。

邱毓倫表示，特力屋除提供居家設計、多種工項施做到維修保養，使民眾有更好的居家生活外，更長年致力於公益服務，林口店從2021年開始透過企業防災合作備忘錄的簽署，結合公所、里長、志工的媒合下協助弱勢長者進行居家安全修繕，利用修繕的專長及資源來幫助年邁孤苦無依的長者，讓長者的居家生活環境與品質得以改善提升。

新北市林口區公所區長藍品畯表示，依新北市政府民政局統計，林口區超過65歲以上的長者已達1萬5000多人，其中獨居弱勢長者更多達130位以上，這意味弱勢長者面臨獨居照顧的需求與日俱增，維持生活基本的食衣住行更需要社會的關注與重視增，公所透過結合在地里長、志工、非政府組織(NGO)及在地企業的力量，共同幫助在地弱勢長者，藉由改善弱勢老人居家的環境，減少居家意外事故的發生。

藍品畯強調，一個小地方的改變或許對一般人來說只是一件尋常小事，但對於這些弱勢的長輩們來講卻有很大的意義，十分感謝這些企業夥伴用他們的愛心一起溫暖這個社會的每一個角落，也希望能夠有更多的夥伴一起投入社福的工作，大家的一點點心意都可以成為大大的改變。