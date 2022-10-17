「亞洲無人機AI創新應用研發中心」8月份在嘉義縣成立，總統蔡英文主持揭牌啓用，宣告無人機國家隊正式成軍。國民黨立委廖婉汝指出，我國一直強調國防自主，有沒有能配合不對稱作戰需求的無人機？經濟部次長陳正祺回應，已請國防部釋出商規軍用的無人機，讓業者有參與合作的機會；國防部資源司副司長董中興說明，目前中科院正持續研發軍規無人機。

立法院今天邀請經濟部次長陳正祺、外交部次長俞大㵢、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人舉行外交國防、經濟委員會聯席會議，就「修正世界貿易組織(WTO)入會議定書附錄一之『台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域服務業特定承諾表』」案進行審查，並審議「國防產業發展條例第二條條文修正草案」。

廖婉汝表示，總統蔡英文8月份時，在嘉義縣成立了亞洲無人機AI創新應用研發中心，宣告要成立無人機國家隊，詢問經濟部目前無人機的產業發展情況？陳正祺回應，無人機的生產能量與技術能量，現有3家廠商能做系統整合，主要用在噴農藥、勘查等，關鍵零組件生產鏈，目前盤點下來也相當完整，目前的目標是找到市場出海口來發展。陳正祺說，在行政院的指示下，無人機發展也與國防部合作，請國防部釋出商規軍用的無人機，讓業者有參與合作的機會。

廖婉汝提到，在俄烏戰爭之後，各國風靡無人機的作戰方式，尤其在不對稱作戰方面，但目前看到台灣無人機的使用大多是商業用途，不曉得能不能支援國防部不對稱作戰需求？軍備局指出，軍用商機的無人機部分，會開出規格提供給經濟部作系統整合商的選用，後續也會進行測試。國防部表示，國防部開出的列管軍品，原則上希望納入國防產業發展條例的認證，會鼓勵廠商申請，經過驗證程序，確保國家安全。

廖婉汝說，未來美國台灣政策法通過後，將提供65億美元的無償軍援，但根據過去經驗，會不會出現當國防自主研發完善後，美方就開放我們能夠採購美方的無人機，並要求我方採買的情況？

國防部資源司副司長董中興表示，國防部委託中科院製作的無人機，都是針對陸海空軍的需求，考慮到多元管道，包括軍購也在考量之內。先前美國公布了售我MQ-9型無人機，國防部也有在考量，目前仍以國防自主，中科院持續研發軍規無人機。