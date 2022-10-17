台灣科普環島列車再度啟航！國科會與交通部台灣鐵路管理局攜手合作，將滿載趣味科學實驗的列車駛向各縣市，10月24日至28日展開5天的科學環島旅程，打造行動科學實驗教室，激發國小學童探索科學的好奇心與學習興趣。

2021年台灣科普環島列車因疫情影響轉型為線上虛擬列車，今年實體科普列車將帶來滿滿的科學樂趣，學童在乘車站點、列車行進間、下車站點等享受三場不同的科學饗宴，並配合20支全新線上實驗影片和3場科學直播可隨時上網觀看。

國科會表示，今年活動範圍涵蓋台灣本島16個縣市，共有8節車廂，預計用5天行程打造豐富且多樣化的科學實驗場域，搭配具生動活潑且富具科技感的車體彩繪繞行全台，滿載科學元素駛進你我生活。

台灣科普環島列車活動結合各縣市政府教育資源、17組贊助單位協力共同規畫豐富科學實驗。今年在台灣默克、瑞健醫療、Sony Taiwan、新代科技等4間企業的積極參與贊助車廂活動，除了台南一中和台師大附中的同學延續全程服務的優良傳統，更與竹科實中等校首次合作，共同打造車廂內全新的科學實驗演示，讓今年活動更加多元精采。

各縣市則有來自全台20所高中學生接力上車演示科學實驗，透過講解科學知識，可以學以致用且將科學傳承接棒給更年輕的學童們。

國科會主委吳政忠表示，他們以公私資源整合等方式，讓科普活動的規模和辦理方式更加多元，更貼近民眾對科學知識的需求。今年雖受地震影響，列車無法停靠花東部分站點，國科會仍擴大站點活動規模並提供當地學生交通接駁，讓科學精神在地延續。

台灣科普環島列車將於10月24日至28日展開5天的科學環島旅程，首站以台北車站為起點，列車將沿著西部幹線南下至屏東縣林邊站，列車續由東部幹線北上停靠自花蓮行駛至基隆，預定10月28日返回基隆車站舉行閉幕式。