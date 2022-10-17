「尼莎」颱風遠端放送，結合東北季風的共伴效應造成北台灣大淹水，大台北盆地主要河川基隆河、新店溪水位暴漲，堤外幾乎全數淪陷，連近20年未曾淹水的汐止，也一度重演水患惡夢。

這場雨下了兩天有餘，中央氣象局統計，北部、東北部山區累積雨量破1000毫米，陽明山擎天崗甚至達1500毫米；平地包括基隆七堵、新北汐止等地也超過700毫米，其中汐止再度淹水，引起熱議。

汐止舊名「水返腳」，一說與潮汐有關，不過根據汐止區公所介紹，汐止離出海口好幾十公里，跟潮汐扯不上關係，倒是沿著基隆河的河岸，有較狹長的平原地形。早年基隆河經常氾濫，汐止一天到晚淹水。

後來政府下定決心整治基隆河，先後完成「截彎取直」、「員山子分洪」等多項重大工程。7年級以後出生的人，或許對「員山子分洪」較陌生，這個大型水利建設，能確保北北基700多萬人口免於水患。

「員山子分洪」2005年7月竣工，早在完工前一年，即因颱風來襲啟動緊急分洪，把大量降雨透過分洪道排入海中。據統計，可分掉基隆河逾8成洪水，啟用後汐止不再淹水，且隨著科技園區進駐，房價日益攀升。

今年汐止又淹，一般認為和洪水頻率有關，當年「員山子分洪」以200年頻率為標準，幾次分洪也確實發揮效果。但氣候異常，洪水頻率早已突破250年甚至300年，這次之所以又淹，短時強降雨是最主要原因，「雨一下子下太大了」。