亞特蘭大勇士意外在外卡戰敗給費城人，陣中球星小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）在G4的消極表現引起球迷討論。當時費城人瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擊出中外野深遠飛球，勇士中外野手哈里斯（Michael Harris II）未能接住而形成「場內全壘打」，鎮守右外野的小阿庫尼亞卻站在原地發呆而沒有前去幫忙。

勇士球評Joe Simpson在轉播時痛批：「這是小阿庫尼亞一個差勁的、怠惰的防守表現，他袖手旁觀，一動也不動，實在太糟糕了。」中外野手哈里斯追了半天沒接到球，結果球打到牆壁反彈滾到右外野方向，這時候如果小阿庫尼亞有過來接應，撿起來回傳可以迫使瑞爾穆托停在三壘。

J.T. Realmuto's inside-the-park homer as heard on Braves radio... dude was sick of Acuña lmaoooooo pic.twitter.com/2Z9Xzhx48a — Nick Piccone (@_piccone) October 15, 2022

小阿庫尼亞確實有跑了幾步，但那是在球落地之後，最後還是哈里斯自己跑去撿球回傳，這樣當然來不及。瑞爾穆托打出去的時候，左外野手羅薩里歐（Eddie Rosario）立即向中外野防區移動，畢竟隊友可能發生跌倒、撞牆之類的意外，這才是正確的守備態度。況且那場比賽是勇士的背水一戰，小阿庫尼亞4打數掛零吞下3K，守備也不夠積極，

另一方面有球迷認為小阿庫尼亞身上有傷，總教練應該讓他打DH而不是派出去守備，也有人覺得那球距離右外野太遠了，小阿庫尼亞又不是神仙怎知球會反彈？球評Joe Simpson平日就不欣賞小阿庫尼亞，可能是借題發揮。