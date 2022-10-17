尼莎颱風重創北台灣，汐止傳出多處積水，伯爵山莊旁也發生土石流，怵目驚心。民進黨新北市長候選人林佳龍今接受震傳媒主持人黃光芹專訪時表示，這次問題就是新北市長侯友宜沒料敵從寬，整個市府未按照最壞劇本去模擬，以為自己很幸運，有降雨空擋，整個防災救災指揮官擅離職守跑去新竹輔選，連才完工12天的樹林保安市場都淹水，市府卻踢皮球推說是外面積水，這就是侯的作風。

林佳龍說，市府推動任性城市智慧防災有沒有到位， 因為是競選期間，市府有點一廂情願，認為沒有那麼嚴重， 發生後的處置也感覺比較制式，這次除汐止，烏來、新店 、五股、淡水與中永和，都有災情，可以明顯看到預警系統不夠靈敏，排水系統平常也沒有做好清淤。

林佳龍說，侯友宜曾信誓旦旦說過新北市每一個個淹水地方他都沒放過，但這次還是發生問題，仍是流於做表面工夫，資訊也沒有快速提供民眾。

林佳龍說，防洪治水是要不淹水、不缺水與取得乾淨的水，他過去在台中綠川、柳川等治水成績受到國際肯定，河川問題關鍵在資訊平台很重要，大家要有瞬間反應， 新北市人口多，確實壓力比較大，最主要就是管理面沒有落實，加上遇到選舉，主帥都要去新竹了，下面也知道，才會跑出來會有降雨空擋的說法，令人不可思議。

林佳龍說，侯市府就是過去講得太神，說把所有易淹水都整治好了，自認為可以離開新北，政治判斷太過自信，認為常年都有好運，侯的「好好做事」，事時上都沒有把事情做好，最後趕快趕回來亡羊補牢。

被問到昨天下午也有到淡水參加造勢活動，林佳龍說，會過去是因確保在安全的範圍內，且原本要來的蘇院長也取消，晚間土城造勢選辦也直接取消，「我不是防災指揮官」， 但台北市長柯文哲跟侯友宜市帶職跑到外縣市，是這個引發眾怒，今天他的所有選舉行程也都取消，畢竟雨過還有災害，路上車也很塞。

林佳龍說，樹林保安市場侯市長當重大政績宣傳，但一下雨卻經不起檢驗， 但市府發言人就是攻擊不認錯，從恩恩案、警察打人，到災害發生辯解，推說是外面積水，都在踢皮球， 一個市場工程外面排水系統會不顧嗎？顯然排水系統沒有整合。