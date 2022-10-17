在高齡化社會的台灣，失智人口比例越來越多。根據2018年推估資料，全球平均每3秒就有1人罹患失智症；而根據內政部的資料顯示，台灣65歲以上的老人，約每12人即有1位失智者。各國科學家紛紛在研究對抗、治療失智症的方法。2018年11月，哈佛大學登載在美國期刊《神經內科Neurology》的研究中就發現，經常喝柳橙汁的人，失智症風險比較低。

該研究針對平均年齡51歲的男性，且是重視健康的健康男性為研究對象，進行為期20多年的問卷調查，以了解食物與失智症之間的關係。研究結果發現，攝取蔬菜較多的族群，罹患失智症的機率比起攝取蔬菜少的族群降低了34％；而較常飲用柳橙汁的人，比起1個月喝不到1杯柳橙汁的人，失智症的風險更是降低了47％。

●造成失智的原因有3種

喝柳橙汁有助預防失智症？我們得先由失智症造成原因談起，罹患失智症的原因大約可以分為三類。

1.退化性失智：以阿茲海默症、也就是腦部退化的失智症占最多數，原因是身體無法清除累積在大腦的β類澱粉蛋白，摺疊錯誤的類澱粉蛋白，還會跟旁邊正常蛋白質糾纏不清，進而引起腦部運動受損。

2.疾病造成失智：腦部組織受大量破壞導致的後遺症，像是腦中風等腦血管疾病。

3.可治療的失智：是由藥物、代謝性、水腦症等，可以治療的失智症為主。

●柳橙汁含抗氧化劑 可預防失智

研究小組雖然沒有明確指出柳橙汁與失智症的關聯性，不過，康寧醫院營養師陳詩婷說，柳橙汁本身含有豐富膳食纖維、維生素B群、維生素C、類胡蘿蔔素、類黃酮等抗氧化營養素，在2015年一篇英國雷丁大學（University of Reading）進行的研究就發現，柳橙汁含有大量的類黃酮，類黃酮是一種強大的抗氧化物質，除了能夠抗菌、抗病毒之外，也有助活化大腦與學習、記憶有關「海馬迴」，可能有改善記憶力的作用；當然，其抗氧化作用，也保護大腦神經元不受氧化的破壞。

再者，日本也曾對柳橙汁做過相關研究，發現每天吃一顆柑橘類的水果，可以降低23％的失智風險，這是因為柑橘類水果裡頭含有「川陳皮素」，可能有助於去除堆積在腦部、造成阿茲海默症的元凶：β-類澱粉蛋白。

●3族群不適合喝柳橙汁預防失智

1. 糖尿病患：若本身血糖控制不佳的民眾，應避免喝柳橙汁，以免糖分攝取過量，造成血糖過高。建議直接吃整顆柳丁，其膳纖維較不易造成血糖震盪，每天約2～3顆，餐與餐間隔著吃。

2. 腎臟病患：柳橙汁因為含有高量的鉀離子，若本身腎臟功能不佳，特別是一天排尿量少於1000c.c.的患者，就應該要限鉀，不建議喝柳橙汁，其他高鉀蔬果也應控制。

3. 減重的人：柳丁的甜度高，熱量也不低，1顆柳丁約60大卡，但一杯250c.c.的柳橙汁，約含有5顆的柳丁，熱量高達300大卡；假使你每天喝一杯，連續1個月就會增胖1公斤；建議想減重的民眾，最好直接吃整顆柳丁，不僅熱量較低，膳食纖維也較豐富。

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