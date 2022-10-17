颱風「尼莎」帶來豪雨，讓大台北地區整日暴雨，昨(16)日傳出汐止的伯爵山莊社區發生土石崩塌，造成嚴重災情，所幸無人傷亡，這場豪雨也讓雙北市民一早上班上課苦不堪言，美魔女女星胡文英一早出門趕通告也被卡在車陣中動彈不得，環東大道塞到時速只有10到20公里，傻眼直呼：「歷年少見！」

56歲的美魔女女星胡文英17日一早出門趕通告，沒想到一出門就遇到大塞車，在汐止就開了半小時，每條路皆塞，無一倖免，之後開上環東大道，整條高架變成大型停車場，她傻眼說：「環東大道塞到只能十幾二十速度走走停停，歷年少見！」

汐止暴雨災情嚴重，伯爵山莊更發生土石坍方，上百住戶撤離，胡文英家就住在該山莊附近，事發當下接到許多朋友關新訊息，感動說：「我家沒事，請大家放心，謝謝大家關心。」

其實，不只胡文英，還有許多藝人也受到這場暴雨影響，藝人唐從聖昨(16)日也差點受困，他本來要搭社區巴士回到汐止家，沒想到等半天都沒有車，一問之下才知道社區巴士因為淹水停駛，偏偏他忘了帶傘，就這樣邊淋雨邊走路回家，不過遇到封路，他只好繼續步行，淋成落湯雞，幸好後來在路上招到一台空計程車，才順利回家，他也傻眼說：「人生沒有這樣回不了家過！」