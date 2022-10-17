從聯準會最新公布的利率點陣圖來看，未來二年的平均聯邦基準利率約落在4%-4.25%，因此預期升息步伐將在2023年第一季後停止，未來公債殖利率上升空間有限，也意味金融債再跌幅度有限。野村全球金融收益基金經理人林詩孟指出，受聯準會升息影響，目前主順位和次順位金融債的利差都已來到歷史相對高點；金融主順位債利差為197基點，次順位債利差為261基點，和2019年1月、2020年6月的利差水準相去不遠，若於當時進場投資，未來6個月主順位金融債漲幅在7%以上，次順位金融債漲幅更高達9%，由於現在的債券利差已比2019年1月與2020年6月更大，未來利差收斂的表現值得期待。

林詩孟指出，目前整體金融業財務表現良好，舉例來說，2022年6月聯準會公布美國銀行壓力測試，所有銀行全數過關，美國六大銀行的資本適足率均明顯高於法定要求，即使今年經濟增速較去年放緩，這些銀行的償債能力也不受影響；此外，今年歐美銀行的獲利也頗出色，大多數銀行今年第二季的淨利息收益較去年同期表現更佳，第三季獲利結果也可望報出佳音。

林詩孟認為，聯準會強勁升息力抗通膨，市場擔憂經濟硬著陸，引發今年以來金融債價格重挫，跌幅甚至超越2008年以金融業為重災區的次貸風暴期間，跌幅有過重可能；目前金融債的面額加權平均價格不僅低於過去十年均值，更是過去十年最低點，甚至低於2020年新冠疫情爆發最恐慌的時刻，在金融業財務表現正向的情況下，面對大幅折價的難得時刻，應加碼布局金融債，未來可享有增值潛力。