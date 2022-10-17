有的人骨子裡剛強有原則，但對外多數時候都表現得十分溫順，其實是不想讓人注意到自己強勢的性格，進而產生防備，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、處女座、金牛座處世不計較，其實內心強大，一旦顯現出來恐讓身邊人嚇一跳。

▍天蠍座

天蠍座是溫順與掌控慾強烈的星座，只是大多數時候，不喜歡讓人注意到自己的強勢，覺得那樣會讓自己陷入麻煩之中，人前會刻意收斂，但不能說天蠍座做人假裝，只能說他們很懂的生存之道，這是做人的智慧。

▍處女座

處女座外柔內剛，表面溫順，是因為不喜歡跟人計較，很多事情也不想解釋，他們覺得只要自己是對的，不用浪費時間去說明，但從他們不達目的不罷休的架勢就知道處女座超有堅持。

▍金牛座

原則性強的金牛座，懂得尊重別人，當然也在意別人是否尊重自己，對人彬彬有禮，但如果有人讓他們感覺不舒服，甚至越界了，金牛座就會翻臉，不怕跟任何人辯論，堅持你怎麼對待我，我就怎麼對待你的原則。