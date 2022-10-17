陳時中競選辦公室提供

陳時中競選辦公室提供

尼莎颱風造成台北市災情頻傳，台北市長柯文哲南下輔選挨轟，民進黨台北市議員今天在陳時中競選辦公室召開記者會，譴責柯文哲昨天還在南投台中輔選，至晚間8點多才取消原訂台中掃街行程趕回台北，「SOP失靈」應向廣大台北市民道歉，若不願負責乾脆請辭市長。

民進黨台北市議員簡舒培、許淑華、李建昌、江志銘、陳賢蔚、劉耀仁及議員候選人陳聖文、何孟樺、吳郁瑾，以及陳時中競選辦公室發言人莊均緯今天召開「尋找台北市長柯文哲」記者會，質疑昨天台北市大雨狂炸，各地都傳出災情，柯文哲卻還在輔選。

民進黨議員分別說明選區內的災情提出，包括陽明山竹子湖出現土石流、士林百齡橋下停車場淹水，民眾愛車泡湯，更有市民受困河堤。

許淑華提到，台北市災情頻傳，不僅彭振聲副市長並未進駐防災中心，柯文哲更是在千里之外的南投、台中開心掃街拜票。簡舒培表示，柯文哲口中的SOP根本沒有發生作用，柯文哲應向廣大市民道歉。

江志銘提到，中央氣象局早在上周四（13日）就已經預告，台北市在周末兩天將會受到強風豪雨襲擊，更多次警告台北市會有致命性的豪大雨。但柯文哲卻不負起市長責任，也未將台北市民權益放在第一位，「如果一心想做黨主黨拚選舉，乾脆辭掉市長，讓負責的人來」。

他說，民眾黨不僅上周五（14日）在IG上貼出柯文哲市長的週末行程，柯文哲更在16日台北市災情最嚴重的這一天，在南投、台中安排了8個行程，從南投市場到中興新村、再到台中市，全都是為了民眾黨候選人輔選，無視於台北市當天的各地降雨量都已突破150毫米，士林、松山、南港更是突破300毫米，也都傳出大小不一的災情。

許淑華表示，她在16日下午3點多收到民眾的LINE，圖片顯示基隆河堤上的貨櫃都已經浮在水面上，質疑台北市政府為何沒有通知民眾要關閉水門。台北市政府在下午3點06分才召開強化三級會議，但坐鎮防災中心的不是市長、副市長，而是消防局長。

簡舒培強調，台北市政府在下午4點41分才用官方LINE通知市民要關水門，要市民儘速把車輛駛離河川區；然而，水門在下午4點就已經關閉，導致民眾來不及移動車輛，只能眼睜睜看著自己的愛車泡在水裡。

她說，遠在中部的柯文哲仍不以為意，說不管長官在哪裡，所有人員都可以按照SOP自動自發進行。然而，水門關閉延誤通知、內湖康樂隧道崩落導致車輛無法通行、還有河濱的流動廁所也因為水利處沒有啟動非固定設施撤除的行動，導致流動廁所真的在水面上「流動」。「柯市長口中的SOP到底啟動了什麼？」