台北市長選戰白熱化，近日黃珊珊、陳時中兩位候選人又因「防疫旅館」爭議槓上，互爭誰才是發明者。對此國內防疫專家指出，只要將3年前的會議紀錄調出來即可得知誰先誰後，且無論防疫旅館的概念是誰先提出，都是中央與地方的良好合作典範，不必作為互相攻擊的點，應持續在未來的防疫政策上落實。

黃珊珊日前因在新書中指出，在疫情之初是因為自己提出防疫旅館的概念，隨後才被中央接受納為政策，遭民進黨候選人陳時中痛批是在瞟竊衛福部政務次長石崇良，但石崇良在接受媒體訪問時卻稱，自己沒有提出防疫旅館，而是用集中檢疫所的方式收容病患，控制疫情。

不過中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，集中檢疫所並不是台灣所發明，而是國外早就行之有年的防疫制度，最早可以追溯到1918年的西班牙大流感，當時是利用大禮堂把病床放進去收容病患，但後來發現病患間的距離太近，反而造成嚴重的交叉感染，可以確定的是，集中檢疫所確實是歐美先開始使用。

黃高彬指出，新冠疫情爆發之初，中國大陸曾建立的方艙醫院就是根據西班牙大流感的經驗所建，不過防護上又更升級了一些。至於台灣的集中檢疫所或防疫旅館是誰先提出？他則說只要把兩邊的會議紀錄都攤出來，結果便一翻兩瞪眼。

前疾管局長蘇益仁則說，集中檢疫所是早在2003年SARS疫情時就曾使用過的一項措施，根本也不是什麼新的概念，這本來就是國家在執行隔離政策時會做的事，至於防疫旅館則是在新冠疫情爆發後才出現的新概念。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，這起防疫旅館之爭，合理的推測是由地方先提出防疫旅館需求，再由中央虛心接受建議，畢竟防疫旅館要能執行，也要從中央開始制定政策，可見是地方與中央相互合作的典範，不應該在選舉時拿出來互相攻擊，期盼未來的防疫策略，中央能繼續傾聽地方聲音，制定更適宜的政策。