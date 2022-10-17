高雄市立鳳山醫院為了加強鳳山區域的醫療量能，分擔附近長庚醫院的負擔，興建第二醫療大樓，17日舉辦BOT二期擴建動土典禮，高雄市長陳其邁也特地前往參與動土，期許鳳山醫院的擴建能夠提升鳳山區域的醫療量能，讓民眾得以就近就醫。

鳳山醫院於2000年2月通過「民間參與公共建設法」之後，成為公辦民營的醫院，並委託長庚醫療財團法人經營22年，近年來醫療需求逐漸升高，鳳山醫院為了讓鳳山區域的民眾就近就醫，因此鳳山醫院舉辦醫院擴建，第一期擴建工程已於2021年10月13日完工啟用。

新建的二期醫療大樓將位於舊鳳山醫療大樓，原先的舊址將會拆除，並與一期醫療大樓做連接，總共規畫了地下3樓、地上10樓的建築空間，預計第二期醫療大樓的興建能夠在急性病房與專科病房增加448個床位，滿足區域醫院的醫療需求。

陳其邁表示，鳳山區域人口達到36萬人，包括周遭的區域人口，鳳山的醫療量能明顯不足，若鳳山醫院沒有擴建二期大樓，大家還是跑到鳥松區的高雄長庚醫院就診，在轉診服務上非常的不方便，因此二期工程完工後，對於鳳山整體醫療量能的提升將是非常大的助力。