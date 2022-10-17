吳青峰與大橋三重唱合拍新歌〈小王子〉MV。（環球音樂提供）

吳青峰與大橋三重唱合拍新歌〈小王子〉MV。（環球音樂提供）

吳青峰日前到文化大學與成功高中擔任校園演唱會壓軸演出，第一場文化大學校園演唱會，吸引上千位學生擠爆活動場館，而在成功高中百年校慶演出，同樣擔任壓軸演出嘉賓，當天台下師生不畏風雨、熱情不減，就連校長也親自出席迎接，讓青峰受寵若驚。他先帶來新歌〈催眠大師〉，還對全場學生開玩笑說：「你們的年紀我努力一點，是有機會可以生出來的喔。」

他與學生一同淋雨狂歡，最後演唱〈醉鬼阿Q〉，他開心帶動氣氛：「如果冷的話可以跟著節奏動起來，你們的眉心彷彿都有火焰在燃燒。」接著加碼讓學生點歌嗨唱〈年輪說〉、〈巴別塔慶典〉、〈等〉、〈起風了〉，讓台下學生觀眾尖叫連連，他直呼：「從頭哭到尾，分不清是雨水還是淚！」連續兩場演出讓青峰笑說自己「有文化又成功」，也再次見識到青峰校園魅力。

今日吳青峰也宣布新歌〈小王子〉MV將於明日上線，歌曲邀請到大橋三重唱一同合作， 大橋三重唱是日本知名創作歌手，發行超過18張錄音專輯，音樂風格混搭爵士、民謠、流行、傳統音樂等各種類型。先前青峰才透露已完成新專輯全數MV拍攝，為了更加符合專輯《馬拉美的星期二》之名，新歌MV未來都會選於星期二上線。

吳青峰特別前往日本與大橋三重唱合體拍攝〈小王子〉MV，原本大橋想說兩人都是遠端合作，應該不會碰到面，並以為MV會在台灣拍攝完畢，青峰來日本一趟可能是有其他工作，直到兩人碰面後才讓大橋笑說：「啊！原來是要來找我合體拍攝，真開心。」青峰透露這次跟大橋三重唱合作內心雀躍不已：「我把心愛的作品交付給他製作，將自己的故事說給他聽，可以一起合作這首歌，真的很開心。 」