連鎖餐飲集團橘焱胡同(2761)受惠餐飲市場回溫及中秋檔期助攻，2022年9月及第三季營收站上揭露以來新高，帶動前三季營收年增逾1成，成長幅度持續增加。展望後市，集團將多箭齊發衝刺成長動能，看好下半年成長動能持續增溫。

橘焱胡同4月13日登錄興櫃交易後一度衝上61元，隨後受疫情升溫影響一度下探33.85元，近期股價回升持穩41.8～46元區間。今（17）日不畏大盤開低後一度重挫近300點，股價上漲2.62％至45元，領漲觀光類股。

橘焱胡同2022年9月自結合併營收0.67億元，月增5.23％、年增達22.79％。使第三季合併營收1.94億元，季增達71.95％、年增達39.3％。累計前三季合併營收4.91億元、年增達11.03％，均創揭露以來新高。

橘焱胡同表示，受惠中秋節及餐廳內用需求強勁，台灣胡同燒肉9月營收創近3年中秋檔期新高，其他代表品牌營運表現亦優於8月。「胡同商城」電商受惠中秋送禮及居家烤肉商機，烤肉組及肉乾禮盒等商品好評熱售，帶動9月業績較8月顯著成長。

展望後市，隨著兩岸疫情趨緩、餐飲內需市場回溫、台灣邊境開放及星宇航空飛機餐需求增加等利多，橘焱胡同預計將配合加速海內外展店，以擴大集團規模，並引進日系知名鰻魚飯品牌「鰻魚四代目菊川」，多箭齊發刺激集團營運成長。

為迎接即到來耶誕、百貨周年慶及跨年等檔期，橘焱胡同將把握節慶商機，推出各式不同的行銷活動吸引消費者來用餐，另外，11月胡同燒肉即將邁入第17年，屆時也將推出周年慶活動回饋給消費者。

此外，橘焱胡同為搶攻年節送禮市場，將於11月中下旬推出年菜及肉乾禮盒，除了在「胡同商城」曝光外，也擬與各大團購平台配合推出年節禮盒，增加曝光促進營收成長。而星宇航空在13日邊境解封後將增闢亞洲新航線，胡同燒肉因提供飛機餐食材，亦可間接受惠。