承諾能夠給人帶來安全感，但若無法兌現，反而讓人更受傷，不過運勢命理網站《靈匣網》分享，巨蟹座、獅子座、處女座、摩羯座的男生一旦許下承諾就會認真兌現，不管過程中遭遇多大的困難，受到多少的委屈，他們都不會忘記承諾過的事情，是非常值得信賴的人。
▍巨蟹座
巨蟹男膽子比較小，且談戀愛時容易想東想西、患得患失，生怕惹女友不開心，所以別說畫大餅了，他們恐怕連說謊都會覺得良心不安，自然沒有勇氣將不切實際、難以實現的承諾說出來。
▍獅子座
獅子男談戀愛時特別喜歡用承諾來哄女友開心，並享受對方崇拜的目光，有時甚至會誇大其辭，來彰顯自己的能力。雖然說出口的話常常沒經過大腦，但愛面子的他們就算咬著牙，也一定會去實現承諾，絕不讓女友有斥責自己的機會。
▍處女座
處女男非常重視原則，不僅對女友有感情潔癖，對自己更是要求嚴格，像他們這樣如此自律的人，自然不允許自己隨便畫大餅，尤其為了哄對方開心，或炒熱當下氣氛，而說一些無法達成的承諾，只會讓他們覺得很噁心。
▍摩羯座
摩羯男很有責任感，所以他們不會輕易給任何承諾，但說出口的話一定會認真兌現，不管過程有多辛苦，他們都不允許自己違背承諾、拋棄責任，所以要是聽到他們許下承諾，不妨期待一下，他們遲早會給你一個驚喜！
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