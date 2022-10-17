新北市長侯友宜被視作藍營最有可能挑戰2024人選，民進黨新北市長候選人林佳龍今接受震傳媒主持人黃光芹專訪時表示，侯把連任當作政治權利的踏板，想贏又想贏多，市長選舉每票補助款30元拿完，還要去拿總統選舉補助款，花費數億納稅錢，勞師動眾又浪費社會資源，更欺騙新北人感情。

林佳龍說，侯友宜如果新北市長落選會更自由，因為沒有包袱，但侯若連任，不到半年就總統黨內初選，只會心不在焉、分心。

對於外傳侯陣營放話要贏40萬，林佳龍說，侯陣營很矛盾，心態一方面希望冷處理，但又怕重蹈2014年朱立倫贏不夠多，不好去選總統，新北市民支持你，但不一定支持你烙跑選總統。

對於傳統藍綠版圖，林佳龍認為，中永和未必是藍營鐵票，他認為這些地區民眾不一定喜歡侯友宜，很多知識藍、中間選民、經濟選民、政見選民是支持他的，另外綠營優勢三重、蘆洲、新莊等溪北地區也要「滾起來」，上次雙方在三重同一場地舉辦活動，侯才來2000多人，但他來了6000多人，更來了上百個里長，這是最好的民調。

林佳龍更指，新北市局處首長對支持他的人緊迫盯人，之前工業區為他舉行後援會，市府馬上就電話施壓 。

至於侯家軍在公車刊登「台中人不要，新北人也不要」廣告，林佳龍說，侯友宜價值觀偏差，對侯家軍公車廣告說是尊重創意，他從恩恩案、警察打人、鄭南榕案到公車案，都可以看到侯友宜價值觀停留在過去威權統治思維，跟他挑戰不合理、開脫創新不同。