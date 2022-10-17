宏碁(2353)碁旗下家電品牌宏碁智新Acerpure相繼獲德國iF設計獎、台灣精品獎的肯定後，本月日本優良設計大獎（Good Design Award）亦公布獲獎作品，全新產品「acerpure aqua櫥下型RO淨水器」一舉奪下GOOD DESIGN設計大獎，宏碁智新家電產品設計能力再一次獲世界肯定。

Acerpure首度參賽即獲佳績，宏碁智新總經理高國書表示：「宏碁智新身為國際家電品牌，此次能獲得指標性且難度很高的GOOD DESIGN獎項，代表Acerpure的產品設計與創新皆受到國際認可，未來也將持續推出美型又符合消費者使用需求的產品。」原生台灣的Acerpure家電品牌於兩年前跨入消費市場，上個月底公布與最新代言人炎亞綸的合作，用智慧與科技一起捍衛居家環境，純淨的生活風格備受矚目。

acerpure aqua櫥下型RO淨水器，極淨雙重RO過濾系統，提供消費者安心的頂級水質。高質感纖體設計，相較傳統RO濾水器尺寸大幅縮小，寬度僅有14公分，整機收納於廚房櫥櫃之中，給人頂級又低調的裝飾，完美融入各式居家廚房空間。

許多家庭使用大型櫥下型淨水器，櫥櫃被龐大的儲水桶、淨水器主機及濾芯佔據，宏碁智新發掘消費者痛點，進而設計出體積輕薄，外觀平滑簡約，同時又具備高效淨水能力的acerpure aqua 櫥下型RO淨水器，透過雙出水龍頭、左右開關設計，設計原理一邊是一道過濾層，可去除餘氯、異色異味的洗滌用淨水；另一邊是三道過濾，通過RO濾芯去除0.0001微米以上細菌、病毒的生飲用純水，全方位維護居家各式水品質。同時，acerpure aqua 櫥下型RO淨水器亦能透過水龍頭上的TDS指示燈來掌握家中的水質狀況，無論品味上、使用上都從消費者角度出發而創造的產品。