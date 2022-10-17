取自陳時中臉書

尼莎颱風帶來的豪雨造成台北各地災情，民進黨台北市長候選人陳時中今天表示，今日一早，他前往萬華關心災情，第一線維持市容整潔和城市運作的人員，向他反映遇到的種種困難，他當市長，將針對第一線人力配置需求、獎勵措施等進行檢視，建立良好工作環境。

陳時中今天下午赴陽明山的中興路與竹子湖路交叉口，陽明書屋站牌旁勘災，他稍早也在 臉書分享上午到萬華勘災情形指出，風雨肆虐後的台北，總能看見一群防災工務團隊及清潔同仁在堤外、公園、巷弄街道負責善後，辛苦地幫助我們還原市貌。

他說，這兩日降下豪大雨，造成河水暴漲，河濱公園有多處遭河水吞沒。今日一早，他前往萬華關心災情，並到桂林路水門勘查積水狀況。看見水退去後，留下滿地的垃圾、雜物與泥濘；便道的部分區域淤泥之深，腳踩下去根本拔不出來，影響市民通行。工務與環保清潔單位的同仁緊急出動清理。

陳時中指出，這些人在風雨中，忍耐著刺鼻的臭味，竭盡全力只為盡快恢復市容。台北的每個角落，都能看見他們彎腰辛勤工作的身影，全心全意讓市民享有美好的生活環境。

他說，事實上，台北市6千多名清潔隊同仁，平日除了家戶垃圾收運、廚餘與資源回收，還要負責街道清掃、清除廣告、疏通溝渠、紙錢清運、環境稽查等繁重業務。

此外，更在疫情期間，運用車載式噴霧機、或直接背負沉重的噴霧機具，在交通場站、觀光景點、商圈、接種及快篩站進行防疫消毒工作。在開學前進入校園，針對公共環境進行消毒作業，讓師生及家長能安心開學。

陳時中表示，這些第一線維持市容整潔和城市運作的所有同仁，曾向他反映他們在工作現場遇到的種種困難，「我都記在心上」。

他說，他當市長，將針對清潔、工務人員，包括北捷、動物園等第一線人力配置需求、人事管理與獎勵措施的內容，進行檢視，聽取工會的意見，建立良好工作環境。「豪大雨過後，大家忙於復舊的工作，辛苦了！由衷的謝謝您們」。