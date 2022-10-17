22歲的日本女優古賀裕子，出道時憑著清純的天使臉孔與火辣的身材受到矚目，近日她也開始登上節目分享工作的點點滴滴。日前她便在節目上公開自己的拍片酬勞及舊的駕照，沒想到片酬竟與大眾想像中的還要低，外型也與現在判若兩人，因此引起網友熱烈討論。

古賀裕子近日登上綜藝節目，表示對於未來自己有設定目標，將成為等級最高的「單體女優」，也就是和片商簽有專屬合約的女優。而她為了達到這個目標，不惜砸下564萬4100元日幣（約新台幣123.5萬元）整形，包括切開眼頭、隆鼻、在額頭處打玻尿酸以及抽脂填充雙頰蘋果肌等，讓自己不斷變美。接著她還在節目中，大方公開兩張證件照，一張是整形前，一張則是整形後，讓大眾方便對比。

照片中可以看出古賀裕子以前的臉型不僅比現在還要寬，眼睛也沒有現在圓潤，但看起來仍相當清純可愛。不過，在這之前古賀裕子也曾公開自己高中時的畢業照，眼睛竟比駕照裡的更小，因此讓不少人相當驚訝。

事實上，謎片女優的片酬高低依序能分為單體女優、企劃單體女優、企劃女優等3種類型，而古賀裕子目前是屬於等級最低的企劃女優，拍攝一支成人影片的片酬大約為10萬日幣左右（約新台幣2.2萬元）並沒有外界想像中的高，因此她才會希望自己能早日晉升為單體女優。