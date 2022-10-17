中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增100例Omicron亞型變異株確定病例，分別為41例本土個案(40例BA.5、1例BA.2)及59例境外移入(45例BA.5、1例BF.7、6例BA.2.75、4例BA.2、3例BA.4.6)。指揮中心表示，上周我國驗出一例BF.7變異株，為一名從美國的境外移入女性，在今年10月2日入境，截至目前國內BF.7共驗出4例，分別來自美國、法國、荷蘭，於8月5日至10月2日入境。

指揮中心指出，目前本土變異株以BA.5為大宗，約佔98％，BA.2變異株僅佔2％，境外移入方面則有BQ1.1共2例、XBB.1有1例，其中BF.7以佔境外移入整體的2％。Omicron XBB亞系變異株，是由BA.2.10及BA.2.75變異株結合而成；BQ.1.1及BF.7都是從BA.5發展出來的分支，三者皆屬於Omicron變異株。

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,151例、BF.7為4例、BQ.1.1為2例、BA.4為103例、BA.2為1,023例、BA.2.75為50例、XBB為1例；另累計783例BA.5、5例BA.4、2,514例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75、BF.7、BQ.1.1、XBB本土確定病例。

指揮中心指出，今日新增之40例BA.5本土個案，占上週所有已定序之41例約98%，為25名男性、15名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部21例、中部6例、南部12例、東部1例，確診日介於今年9月17日至10月6日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之55例BA.4、BA.5、BF.7及BA.2.75個案，為32例男性、23例女性，年齡介於20多歲至70多歲，入境日介於今年9月25日至10月4日。其中檢出3例BA.4個案自美國(2例)，英國(1例)；45例BA.5個案分別自越南(7例)，德國(6例)，瑞士及新加坡(各5例)，荷蘭、美國及泰國(各4例)，土耳其(3例)，馬來西亞(2例)，英國、阿拉伯聯合大公國、波蘭、韓國及義大利(各1例)；1例BF.7個案自美國；6例BA.2.75個案分別自模里西斯及越南(各2例)，巴布亞紐幾內亞及泰國(各1例)移入。

指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年10月12日資料指出，BA.5變異株佔比約為76.2%，BA.4變異株(含BA.4.6)佔比約為7.0%，另BA.2變異株(含BA.2.75)佔比3.9%；BA.5變異株仍為全球主流株且持續變異，由其演化之新型變異株BQ.1.1、BF.7等於美、加及英國等部分國家佔比增加；另BA.4.6、與BA.2.75及XBB變異株目前在新加坡等部分國家流行，其中英國當局表示BA.2.75.2、BF.7、BQ.X變異株較原始BA.5變異株具增長優勢，另新加坡當局指出該國XBB變異株感染病例仍多屬輕症，需密切監測國際間之病毒株演變與流行。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。

指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。