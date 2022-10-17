上周美股再破底，科技股跌壓沈重、經濟趨緩，整體系統性風險仍在，不過隨冬季來臨，燃料需求大幅提升，家庭公用事業費用支出攀高，可望支撐公用事業、能源股營收動能及後續股價表現。

第一金水電瓦斯及基礎建設基金經理人林志映指出，俄羅斯天然氣、石油輸出削減供應，加上冬季燃料需求來臨，全球面臨能源供需吃緊、價格攀升環境，不過公用事業俱備需求僵固性，必要性支出不受景氣增速放緩影響，同時還俱備向下游轉嫁成本與高現金流量等優勢。

林志映說明，儘管在通膨與升息的壓力下，全球經濟可能面臨下修風險，通膨降溫的情形可能在明年第二季後出現，研判通膨降溫初期，整體能源價格仍處於歷史高檔區，加上全球大解封潮下的運輸與服務需求動能提升，油、電、運輸等產業盈餘成長力道可期，根據預估公用事業明年成長相對亮眼的產業如：公路軌道、線纜、機場服務、電力事業、鐵路等，盈餘成長率仍高達雙位數以上。

冬季燃料支出攀高，需求續揚，林志映指出，公用事業俱備實質需求、長期金流穩定，同時還可能跟隨通膨調漲價格反應成本，產業營收穩定，公用事業相關個股提供高品質股息等特性，是高通膨環境中的受惠股。

這波科技股急跌壓力中，受到系統風險連帶影響，公用事業股也承壓修正，然產業俱備穩健支撐力道，水電瓦斯等公用事業資產部位適合投資人長期持有作為防禦性資產配置，並掌握定期息收、高品質現金流。

美國能源資訊局(EIA)發布冬季燃料最新展望(Winter Fuel Outlook)預估，今年度(10月至明年3月)家庭冬季燃料支出較上一年度大幅提升，在氣溫基本假設條件下，天然氣、加熱用油的支出金額成長較往年提升近三成，電力與液化石油氣分別有10%、5%的支出成長幅度。