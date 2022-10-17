據華爾街日報周日引述知情人士的報導，高盛(Goldman Sachs)正計畫將旗下最大的業務們重組為三個部門。

據透露，高盛要將投資銀行和交易業務部門合併在一起；並將資產和財富管理併入到其它部門。這將是高盛進行的史上最大規模重組之一。

該報導稱，高盛的消費者銀行部門(零售銀行)Marcus將併入成為資產和財富管理部門的一部分。

關於第三個部門，交易銀行業務和金融技術平台組合部門將尋求合併。

據知情人士透露，該重組計畫將在幾天之內公布。

高盛也將在本周二公布第三季業績報告。

此關於該行的最高管理階層的變動，目前仍不得而知，不過至少有一些高層將擔任新職位。該行的全球市場部門的共同主管Marc Nachmann將協助合併後的資產和財富管理部門。

高盛曾在九月宣布全球範圍的裁員，影響了數百位銀行家。

高盛在三個月前公布了第二季財報，獲利下滑48%，然表現仍優於預期。