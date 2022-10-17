「癌症」一直都是令人聞風喪膽的病症，全球發生率與死亡率也不斷攀升，因此歐洲婦科腫瘤學會將每年的9月20日訂為「世界婦癌日」(World GO Day)，並藉由世界各地發起的研討會及社群媒體活動，欲喚起大眾對婦癌防治的意識。根據108年衛福部癌症登記報告顯示，以台灣女性十大癌症中，罹患子宮內膜癌人數逐年上升，是現代女性需要積極面對的課題。中國醫藥大學婦科主任葉聯舜表示，「手術」被視為治療子宮內膜癌最好的方式，又分為開放性、內視鏡及機械輔助等3種手術，其中，機械輔助手術細膩又穩定。

中國醫藥大學婦科主任葉聯舜。(主任葉聯舜提供)

子宮內膜癌好發停經女性

葉聯舜主任表示，子宮內膜癌好發於50-60歲的停經女性，患者通常擁有體態肥胖、高血壓及糖尿病等合併狀況，且有8成與賀爾蒙有關，像是月經來潮較早、停經晚，導致不容易排卵、有多囊性卵巢及內分泌失調等問題，或是家族有卵巢癌、大腸癌等病史，皆是罹患子宮內膜癌的危險因子。

需要注意的是，子宮內膜癌無法採取抹片預防，因此僅能從日常的不正常症狀判斷。葉聯舜主任指出，子宮內膜癌初期常見症狀為不正常子宮出血，意指停經後出血或是不規律出血；有時異常出血壓迫子宮會導致疼痛，甚至本身有子宮肌瘤、肌腺症等病患，容易與子宮內膜癌之病症混淆而耽誤治療；內膜癌晚期會傷及子宮頸及骨盆，造成下腹部經常性疼痛，因此瞭解病症非常重要。

葉聯舜說，子宮內膜癌會先透過病理檢查確認癌細胞擴散範圍，再判定癌症為第幾期，第一、二期的標準作法即是將子宮與卵巢切除，若是癌細胞轉移至卵巢、子宮韌帶，甚至是骨盆腔淋巴結就要一併摘除。「手術」是第一個治療階段，後續治療分為放射治療、化學治療，或兩者一併進行。

子宮內膜癌機械輔助手術優點多

目前手術方式分為開放手術、內視鏡手術及機械輔助手術。葉聯舜主任表示，開放手術即為傳統手術，需要在患者腹部劃一道10-15公分的開口進行手術，術後易有傷口大、傷口疼痛、住院天數長及復原慢等問題；內視鏡手術也被稱作微創手術，是目前婦科手術主流，巧克力囊腫、子宮肌瘤等皆採內視鏡作法，且子宮內膜癌有經過美國臨床實驗驗證，判定內視鏡手術是標準手術作法，好處是鏡頭可放置體內接近目標區、傷口小、復原快；缺點是其2D影像易使醫師操作不易，手術時間長，容易耗損體力以致影響手術細緻程度。

機械輔助手術是搭配3DHD視覺影像及仿真人手腕設計的機械，不受限於角度，360度操作，可幫助醫師執行剝離、縫合或止血，操作靈活且細膩、穩定度高，甚至達到防震效果，適合應用於深部骨盆腔手術，尤其操作摘除淋巴結，也能達到高度安全性，避免傷及血管。好處是傷口小、減少術後疼痛、住院天數短、維持患者術後生活品質，因此適合用於肥胖患者。

婦癌早期難察覺 妳做這些檢查了嗎？(示意圖/Shutterstock)

健康是無價之寶，防患癌症就要從日常做起。葉聯舜主任提醒，平時要提高警覺並擁有防癌觀念。若家族有病史，或曾經罹患乳癌都要很小心，且身體肥胖、內分泌失調皆為子宮內膜癌的危險因子，因此調整生活作息、規律運動很重要，如此可以維持身體機能正常、提高免疫力，皆能有效降低癌症發生率！