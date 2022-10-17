高雄市仁武區公所曾姓技士被洽公的吳姓男子飆罵三字經，烙人到辦公室拍桌嗆聲，事後嚇到需到身心科求診，提告求償120萬元並要求登報道歉。一審判吳男須賠償6萬元，高雄高分院加碼，判吳男須把判決書張貼在該區公所公告欄7天，撫平吳男內心創傷，可上訴。

2020年7月6日上午吳男到仁武區公所經建課洽公，過程中與曾男發生爭執，當場辱罵他一串三字經，還打電話給友人，強調曾男「家住鳥松，林北，今天要給他處逆！」。

吳男打電話一共撂來3名友人到場，眾人聚集在2樓東側民眾洽公處。吳男帶頭直接走向曾男辦公桌，大力捶擊桌牆隔板，曾男桌上文具應聲掉落。吳男還嗆「林北今天要給你撞」、「林北今天要乎你見血」、「林北要乎你死」，接著拿起桌上木製公文盒，作勢要丟向吳男。

曾男受到驚嚇，事後到醫院精神科求診，還向吳男提告精神撫慰金120萬元，並須在四大報全國版刊登半幅廣告道歉，判決書也得發函到仁武區公所各大科室。

吳男恐嚇部分遭橋頭地院刑事庭判決2月、可易科罰金確定。但在民事庭上他辯稱，曾男看精神科無法證明與他有關，且他們之間的爭執及糾紛，只有他們彼此知道，外人根本不知道發生什麼事，所以不見得會對曾男的名譽造成影響。要求登報道歉且發函，更沒必要。

一審法官認為，吳男公開羞辱曾男，使曾男心生害怕，請求賠償有據，判吳男須賠償曾男6萬元，但針對回復名譽部分，法官認為兩方都不是公眾人物，吳男辱罵曾男的時間短暫，流傳範圍有限，登報道歉或發文給區公所都無助於曾男回復名譽，此部分要求遭駁回。

曾男不服上訴，追加吳男必須在仁武區公所仁和南街1樓公告欄張貼刑事判決道歉。

高雄高分院認為，判決結果只刊登在司法院網站，一般人無法得知，也無助於回復被害人名譽。反之，公開刊登判決書，可讓社會大眾知道法院認定妨害名譽的惡行，有助於填補被害人名譽損害。審酌曾男受辱時、知情者多為在場同事，最後判吳男須賠償6萬元，且須在仁武區公所公佈欄張貼刑事判決書7日，全案仍可上訴。