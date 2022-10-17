富邦悍將本季壓軸主題日「好樂派對」將在10月22、23日登場，這次除了邀請球迷盛裝來到新莊棒球場，更在首日活動加碼推出「寵物同樂席」，當天更將邀請優格寵物食譜代言人阿愣和nana共同為比賽開出精彩好球。

去年富邦首度在萬聖節推出「好樂派對」獲得家人們好評，今年繼續在節日前夕邀請家人們一起來開趴，本次Dress Code主題為「西部牛仔風」，兩天主題日期間只要穿著「牛仔裝」 (牛仔褲、牛仔上衣或牛仔帽等)及萬聖節特殊裝扮進場即可獲得APP點數5點。

22日推出「寵物同樂席」，當日A11-A13區為寵物特別席位，門票售價為500元，購買該區門票的球迷，可攜帶一隻寵物入場，寵物同樂席採自由入座，憑票還可獲得悍將寵物領巾一條，活動當天更與「優格寵物食品」 合作，在場外設置貓、狗挑戰關卡。

22日賽前場外舞台將會舉辦「派對霸主」冠軍爭奪戰，由評審選出10名球迷參與22日的「派對霸主」賽前活動，將由FUBON ANGELS與應援團進行決選，成為「派對霸主」的3名，將可成為23日賽前的開球嘉賓。

23日賽前也將進行「FUBON ANGELS全員集合簽名會」，是本季16名女孩首次全員到齊參加簽名會。