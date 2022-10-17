一生致力服務鄉親及推動體育運動，前台中市議員楊永昌17日凌晨辭世，享壽71歲，讓地方鄉親及體育界震驚與不捨；楊永昌擔任民代長達30餘年及擔任台中市體育總會秘書長。他的兒子楊啟邦獲國民黨提名參選下屆市議員，繼承父親遺願與教誨持續服務鄉親、造福鄉里。

前台中市議員楊永昌，傳統地方派系隸屬紅派，2016年過世的前立委劉銓忠是他的姐夫，因劉銓忠的提攜步入台中縣政壇；楊永昌曾任大甲鎮民代表會第13屆代表、第14屆副主席，原台中縣議會第12、13、14、15、16屆議員，縣市合併後二屆台中市議員。

楊永昌本身是柔道三段高手，曾任台中縣體育會第20屆理事長，現任台中市體育會秘書長，為體育界貢獻良多，樹立台中體育特色。畢生致力於服務鄉親及推廣體育運動，特別是於議事堂常為運動選手爭取獎金及退休後的生涯規畫等，不遺餘力，讓台中市對外比賽獎牌逐年屢締新高。

楊永昌的兒子楊啟邦參選台中市第一選區市議員，他在臉書向鄉親告訴他父親辭世的噩耗，並說父親是他心中永遠的導師和靠山，請好朋友們為父親祝禱一路順風，父親一直希望台中市的體育可以越來越好。楊永昌生前的好友及體育界聞訊，莫不震驚與不捨。

楊啟邦指出，他會先暫停自己的選舉活動，團隊服務的部分會照常。服務鄉親及推動體育運動是他父親30餘年堅持的志業，既然他繼承父親的遺願；接下來會堅強將父親的喪葬事宜順利完成，努力將選戰打完持續父親的教誨與教導，服務故鄉民眾。