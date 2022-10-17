36歲美女主播張文采有著亮麗外型和流利口條，深受觀眾的喜愛，2015年分手交往4年的劈腿男友後，2018年甜嫁小2歲的消防員盧樂輝，隔年離開任職10年的TVB主播台，改行做口才講師和司儀，然而結婚4年肚子未有動靜。近日在IG卻貼出抱嬰兒的近照，驚訝之餘，不少人提醒她的穿搭令三角洲意外走光。

張文采近（13）日在IG貼出居家近況照，寫下：「玩人家的寶寶很有趣，可我還是玩愛犬Halo好」，有別於以往主播台上的套裝穿著，能見到她將長髮紮起俐落馬尾，身體則穿粉色的條紋襯衫，正抱著嬌小的嬰兒，露出慈母般的笑容，令不少粉絲喊道：「什麼時候輪到妳」、「妳好開心」、「如果妳生個小孩，長相一定像妳！」

張文采抱著別人的嬰兒，被網友質疑是走光。(圖/張文采 IG)

另外，還有不少粉絲注意到，張文采的下半身有圓點布料包覆的三角洲，懷疑她是不是拍照時沒注意到走光，紛紛尷尬提醒「是否沒注意到走光了？」、「有沒有人放大看過照片」，對此，張文采親自回覆：「這是短褲，否則哪會這麼直接貼出照片」，並附上一個哭臉符號，見此，有網友替她護航：「戴有色眼鏡怎樣都是爭議」。

張文采和愛犬Halo感情要好。(圖/張文采 IG)

雖說張文采已澄清三角洲並未走光，然而下次PO照時，她帶愛犬Halo去參加愛狗人士的聚會，仍因當天穿的黑色激短褲，似乎褲檔有些寬大被質疑走光，不過張文采懶得理會網友的眼光，未對外做任何說明，照片裡的她非常快樂，專心幫小狗歡度1歲的生日。