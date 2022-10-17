黃男受困草叢2天，脫困後已十分虛弱。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區土城高中1名學生17日上學途中，在學校對面一片雜草堆內聽見微弱哀嚎聲，驚嚇報警，警消人員合力將人救出，被認出是經常一喝酒就產生幻覺的黃姓男子，這次他竟在草堆裡一待2天，公塭里長林宏男找到家人將他帶到醫院治療。

53歲黃姓男子與85歲的老母親同住，黃家老母因年紀大已有失智症狀，黃男卻成天嗜酒如命，喝到精神狀況不佳，成為社區頭疼人物。

林宏男表示，黃男小時原是自己的玩伴，彼此熟識，長大後卻愛喝酒，因酒精中毒，精神狀況時好時壞，6年多前醉到產生幻覺，經常胡言亂語，一度被送到醫院勒戒。

黃男戒酒回家後狀況穩定一陣子，最近又開始酗酒，15日向家人說要外出幫朋友裝修房子，即騎車外出，卻因不明原因，半途將機車停在路邊，自己走入安中路旁的一片草叢內。

土城高中對面空地是一片草長得比人高的草叢，部分區域還有墳墓，入夜人車稀少，他竟在此受困足足2天，直到17日上午有學生上學經過，才聽見他的求救聲報警，救難人員發現時，他已虛弱的坐在漫天草堆內。

黃男脫困後自稱因雙腳受傷無法行走，被「關」在草叢內，多次看到機車經過，呼喊卻沒人發現，想自行爬出卻沒辦法，只能一直坐在草堆中。

黃男脫困後堅持不願到醫院，卻想到公塭里長辦公室找小時玩伴林宏男，隨後又能自行起身走路。林宏男找來黃男大姊將他送醫，要家人多關心黃男的身體狀況。