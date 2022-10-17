智慧影像處理系統晶片廠芯鼎(6695)預計11月中上旬掛牌上市，今年在大環境衝擊下，法人估計，以芯鼎第三季營收規模推估，不計業外損益下，則本業獲利在盈虧邊緣，但明年隨著整體經濟環境回溫下，明年營收成長幅度上看20%。

芯鼎產品主要在中高階，包括HD、FHD解析度、前後錄影鏡頭，銷售管道主要透過汽車經銷商、交車中心提供選配，亞洲地區銷售以日本、台灣為主。根據Grandview research預估，全球行車記錄器市場由2021年33.8億美元成長到2030年76.5億元，複合年增長達9.5%，其中高階產品CAGR達到15%。

根據kbv research預估，全球智慧居家安防鏡頭市場由2020年41.6億美元，成長到2026年100.4億美元，複合年成長達16.5%。芯鼎居家安防產品2021年營收1.88億元、年成長1193.75%，強勁成長主要因為北美地區銷售佳。

2022年因為全球景氣影響，居家安防產品線隨消費電子需求轉弱而成長減緩，車市缺料、消費電子需求弱，訂單能見度偏低，目前汽車行業製造仍然受到缺料影響，加上芯鼎尚未進入前裝市場，因此，車用影像產品成長力道趨緩，居家安防產品則因為2021年成長強勁，基期墊高、成長減緩。展望後市，居家安防、數位影像產品線皆為消費性產品，全球消費需求轉弱之下，目前訂單能見度偏低。法人預估，以目前芯鼎第三季營收規模2.66億元推估，不計業外損益下， 則本業獲利在盈虧邊緣。

惟展望2023年，在缺料好轉以及整體經濟環境回溫下，法人預估芯鼎明年營收成長幅度上看20%。