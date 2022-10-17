桃園機場捷運延伸案A22站老街溪站原本預計10月完工，年底通車。不過今（17）日立委驚爆，由於機捷延伸的號誌與現有路段的號誌是不同系統，兩者無法整合，須靠手動人工切換號誌，目前還無法驗收，因此不僅年底無法通車，明年上半年可不可能通車都不知道。

總統蔡英文上周六（15日）赴桃園為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬站台支持，蔡英文並細數桃園市長鄭文燦政績，機捷老街溪站要通車就被列為其中之一。不過交通部長王國材今日赴立法院交通委員會報告交通部業務概況，國民黨立委魯明哲質詢時提及，根據交通部的書面報告，機場捷運環北站（A21站）延伸至中壢火車站（A23站），其中A22站預計年底就可以通車，但據他了解，機場捷運延伸路段號誌系統無法整合，須靠手動人工切換號誌，全世界沒幾個軌道系統這樣。目前A22站還無法驗收，加上之後還有初勘、履勘及試營運等，因此年底根本不可能通車。

王國材坦言，交通部書面報告「是舊資料」，目前發現機捷延伸案的號誌與現有路段的號誌無法整合，要花一些時間。

鐵道局長伍勝園表示，機捷延伸案的機電系統是由德國西門子得標，今年7、8月時已經發現機捷延伸的號誌與現有路段的號誌，兩個系統的軟體溝通有一些問題，當時已找德國西門子台灣分公司協助處理，但位階還不太夠，上周五已請德國西門子總公司號誌方面的主管來台討論。

伍勝園說，未來兩個機電號誌系統即便整合完成，仍要手動切換，但不會影響行車時間和運行。至於A22站是否年底通車，伍勝園表示仍在努力中。

機場捷運2017年3月通車，根據交通部書面資料，機場捷運延伸案是由目前的機捷環北站（A21站）往南延至中壢火車站（A23站），路線長約2.06公里，計畫再增2座地下車站，行政院2018年7月5日核定修正計畫，期程展延至2029年7月，總經費維持138億元，其中A22站預計今年底通車。