美國人造肉公司「超越肉類（Beyond Meat）」日前宣布將全球裁員19%，公司營運長拉姆西（Doug Ramsey）也因涉嫌咬人鼻子遭逮捕後離職，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，Beyond Meat股價從最高點股價暴跌逾9成，這場植物肉掀起的市場風潮，看起來已告一段落。

謝金河以「好夢易碎！Beyond Meat的神話！」為題在臉書發文表示，2019年在疫情來臨之前，Beyond Meat的人造植物肉神話創造最多話題，打著愛地球、減少碳排放的大旗，加上又有微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）等人加持，Beyond Meat在2019年5月掛牌上市，每股承銷價25美元，上市首日從46美元開盤，最高72.95美元，收盤65.95美元，市場為之轟動，認為這是人類一場食物的新革命。

「Beyond Meat上市不久，股價就在市場熱炒衝到239.71美元，市值高達152.75億美元。」謝金河提到，植物肉的題材維持兩年左右，當時國內許多速食店也都大力推廣，Beyond Meat在今年元月股價仍有221美元，但之後公司情況急轉之下，因營收季季不如預期，虧損每季都加大，今年第二季eps是負1.53美元，股價像洩了氣的皮球，一轉眼間下跌至12.76美元，最新收盤價13.34美元，市值只剩8.5億美元。

值得關注的是，Beyond Meat的慘跌也影響其他人造肉業者，Impossible Food本來預估可以創造100億美元的市值，但如今上市暫緩。謝金河強調，這場植物肉掀起的市場風潮，看起來已告一段落，也許人造的植物肉會是未來主流，但企業終極目標在創造盈利，只有誇大夢境，像很多新藥公司經常告訴大家，一顆新藥可以救全世界人類，卻10年、20年也沒有看到營業額，最後夢境會被戳破。