小三通復航之路遭對手「扯後腿」，楊鎮浯點名陳福海，切莫為了個人私利，阻礙小三通復航(于家麒攝)

遭對手點名的陳福海近日也在金門陳氏宗親會的邀請下開始下鄉進行座談會，傾聽鄉親的心聲(于家麒攝)

選戰進入倒數階段，金門小三通復航議題近日也引發各大媒體關注，牽動金門選情甚鉅。日前就有平面媒體發出「小三通復航不宜在選前開放，獨厚特定候選人」之報導；而陸委會主委邱太三在立院接受立委陳玉珍質詢時也透漏，有「非民進黨籍」重量級候選人代表金門的民意向他表達說小三通復航要謹慎之舉。對於小三通復航之路頻遭「扯後腿」，尋求連任的金門縣長楊鎮浯今(17)日上午臨時召開記者會呼籲：勿因選舉私利犧牲金門的共同利益。

楊鎮浯在記者會中表示，有關自由時報的報導在10月16日晚間播出的「董事長開講」網路時事評論節目中引起熱烈討論，主持人吳子嘉特別指出，開放小三通與選舉公平性到底有何關係？由國民黨提名參選連任的現任縣長楊鎮浯，他的主要對手，就是前縣長陳福海，而民進黨如此堅持在選前暫時不開放小三通，明顯是幫陳福海來打壓所謂的「特定候選人」楊鎮浯。

楊鎮浯也拿出立院質詢影片指出，陸委會主委邱太三在答詢時竟說，在金門縣長楊鎮浯與陳玉珍辦公室主任及金門旅台各地的同鄉會幹部，共同到陸委會爭取小三通儘早復航後，前腳剛走、緊接著就有代表金門的民意的候選人，來表達說小三通復航要謹慎，邱太三更強調該名重量級人士「不是民進黨籍」，也直接排除了金門相關以民進黨籍參選的人士。

對於小三通受阻乙事，楊鎮浯說，小三通的復航與否，直接影響兩岸情感交流、商務往來以及旅遊互動，更直接牽動金門的經濟發展，而當立法院的立委、離島金馬澎三縣的縣長、乃至地方議會、鄉親，都在共同盼望及全力爭取小三通儘早復航的當下，竟然有人可以為了選舉的私利，以「扯後腿」的手段，來向陸委會建議「不要急著開放」，楊鎮浯強調，大家都很清楚，能見到陸委會主委邱太三這樣部長級的中央部會首長，又非民進黨籍，這位自稱代表金門民意的候選人很有可能就是陳福海，如果不是，也請所有鄉親幫忙一起把這位危害金門利益的重量級候選人揪出來接受公評。

楊鎮浯也說，小三通復航的事，連對岸也沒有反對，更多次釋出善意，在金門有兩三千位新住民及在陸的金門鄉親，期待早日恢復這條便捷往返兩岸的省親之路。楊鎮浯也語帶沉重的說，選舉一定要這麼算計、那麼不擇手段的為反對而反對嗎？呼籲陳福海先生，切莫為了個人私利，進行各種政治操作，阻礙小三通復航，種種作為，將令金門鄉親不齒。

楊鎮浯最後表示，大家都知道陳福海跟民進黨有溝通的管道，也知道這次選舉全台22縣市中，民進黨唯一沒有提候選人的就是金門，但選舉選成這樣，真的讓人失望與痛心，陳福海的競選團隊不只對其本人及家人進行不實耳語攻擊及抹黑，現在為了勝選，連影響金門經濟發展與復甦這麼重要的小三通復航都要擋，楊鎮浯無奈的說，請陳福海要真心為金門著想，將個人私利擺在一旁，共同來爭取小三通復航，這才是全體金門鄉親的共同期盼。

遭對手點名的陳福海近日也在金門陳氏宗親會的邀請下開始下鄉與民眾進行座談會，對於楊鎮浯的指控陳福海競選總部僅簡短回覆：面對選舉花招，不予理會 ，是非公道，自在人心，一切回歸正面選舉。