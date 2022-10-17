民進黨北市議會黨團總召江志銘、幹事長簡舒培、市議員李建昌等人輪番痛批柯文哲怠忽職守。（陳時中競選辦公室提供）

尼莎颱風為北台灣帶來豪雨，台北市災情頻傳，其中又以內湖康樂隧道邊坡崩塌、士林三腳渡堤外停車場車輛泡水最為嚴重，車主哀鴻遍野，台北市議會民進黨團17日痛批，台北有難市長卻不在，要求台北市長柯文哲向民眾道歉，還嗆柯若無心市政不如及早請辭。

民進黨北市議會黨團總召江志銘、幹事長簡舒培，以及議員陳賢蔚、李建昌、許淑華、劉耀仁及議員候選人何孟樺、陳聖文、吳郁瑾等人，今早在黨籍台北市長候選人陳時中競選總部發起「尋找台北市長柯文哲」譴責聲明，怒斥柯文哲未坐鎮北市防災，還到外縣市去輔選，還辯稱只要按SOP市府人員就會做好。

江志銘質疑，中央氣象局多次警告北市將有豪大雨，無奈柯文哲心中沒有市民，大水都淹到家門口，柯仍照樣赴南投輔選，他痛批柯文哲不負責任，未將人民放在第一位，不如辭職台北市長專心當中黨主席，把北市交給有心負責的人。

「北投有難你在南投，里長勘災你在輔選！」士林在地議員候選人陳賢蔚質疑，北市府質疑SOP根本沒啟動，導致許多車主受困堤內停車場，還有里長在市政群組求援卻只得到「收到」的回應，讓人相當失望。

許淑華爆料，坐鎮災情指揮中心的是消防局長，北市唯一副市長彭振聲也沒到場，舉凡像山坡倒塌誰主政，卻只得到「各司其職」的回覆，而防災、應變全由里長、民代協助，毫無橫向聯繫，柯文哲卻說線上掌握這種風涼話，必須公開向市民道歉。

簡舒培直言，台北市的SOP已經出了問題，導致市政癱瘓，官方LINE群組甚至於下午4點41分才發簡訊通知4點要關水門，讓市民手足無措，水利處也沒啟動河川地非固定設施的撤除，導致流動廁所飄在水上。

她批評，柯文哲只想搶救自己的政治生命，不在乎台北市民的利益，即使晚間因輿論壓力取消輔選行程北返，還強詞奪理地說「不要大呼小叫，平常就該訓練」，但柯平時根本沒訓練，對不起台北市長，地方需要會做事的市長，不是只會罵人的市長。