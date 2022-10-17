1名網友的私人土地上停車格長期遭人占用，對方車主每次都不留電話，甚至曾連續停6天沒走，他最後忍無可忍，在對方擋風玻璃前夾紙條寫「面子是別人給的，臉是自己丟的」、「停一整周，當自家停車位？」其他網友則說「千萬不可以，把雞蛋扔在他的進氣口和擋風玻璃上，那會臭氣沖天弄不掉」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，他公司門前的私人停車格經常遭1輛非員工車輛停入，對方每次都不留電話，經常在下班時間偷偷停入，並許久不移車，導致上班車輛無法停入，還曾一次連續停6天不走，日前原PO又發現對方擅自停入，於是他在對方轎車擋風玻璃前夾了3張紙條，表達他的憤怒。

私人停車格遭人占用，對方車主不留電話，甚至曾連停6天沒走，他夾紙條寫「面子是別人給的，臉是自己丟的」、「停一整周，當自家停車位？」（翻攝自臉書「爆怨公社」）

「我們也是營業場所也想跟大家好好相處，有車停一下我們也不曾怎樣，但這台真的太扯，歸剛欸」，於是他在紙條寫「面子是別人給的，臉是自己丟的」，還嗆對方停一整週，「是當自家停車位？」原PO還說附近路邊都是白線，明明很好停車，對方卻硬要長期停此。

其他網友留言「旁邊放牌子，停一小時一千，如果他還停，就代表他接受這個價格，就能跟他收費」、「私人土地，可以鍊起來喔」、「私人地也不會有監視器的問題，這樣就不用我教了吧」、「千萬不可以，把雞蛋扔在他的進氣口和擋風玻璃上，那會臭氣沖天弄不掉」、「用東西檔住他，然後留電話，跟他收錢，一天200公道」、「直接報警就好了」。