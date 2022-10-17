搶反彈買盤進場，台股指數守住12950點！上周五好不容易因大立光(3008)及台積電(2330)法說會釋出符合市場預期上演大反彈的台股今天又被絆倒，受到上周五Nasdaq、費城半導體指數及台積電ADR收盤重挫拖累，台積電股價跳空開低，今天台股指數一開盤就失守13000點關卡，跌跌不休的航運股再遭法人唱衰，長榮(2603)及陽明(2609)盤中股價亮燈跌停，萬海(2615)盤中股價也重挫逾8%，航運類股成為今天盤面最弱的類股，台股一度下探上周四低點。

不過台股跌破13000點，逢低搶反彈買盤開始進場，鎖定安全監控的晶睿(3454)、奇偶(3356)、昇銳(3128)，績優股胡連(6279)、台達電(2308)、貿聯-KY(3665)、群電(6412)，以及蘋果供應鏈，大立光亦在尾盤上攻守住1800元，力抗台積電失守400元關卡衝擊，推升台股指數跌幅縮小，並順利守住12950點，終場加權股價指數約12966.05點，下跌162.07點，成交量為2067.31億元；OTC指數為166.54點，下跌0.91點，成交量為451.24億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲1.76%，其次是光電類股及油電氣類股，分別上漲1.47%及1.26%，表現較差者為航運類股、半導體類股及觀光類股，其中航運類股下跌4.04%，半導體類股下跌2.73%，觀光類股下跌1.96%；上櫃部分，表現最佳為文創類股、上漲0.85%，表現最差為航運類股、下跌2.48%。

就技術面來看，今天台股受上周五美股重挫收低影響，指數開低走低，終場下跌162.07點，以12966.05點作收，守住上周低點12809.43點；近期台股跟隨美股震盪劇烈，上周及今天盤中指數不斷測底，目前年線負乖離率已經來到-21%，過往5年，只要年線乖離率低於-20%，都是短線低點，近期有機會跌深反彈，不過由於所有均線呈現空頭排列，且產業及總經數據不佳，在指數尚未突破10月11日高點前，盤勢都偏空，建議謹慎保守。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，因美股上周五再度回測前低，導致台股周一跌勢再現，今年來台股從年初的萬八跌到接近萬三，主要反映通膨、升息、庫存調整的利空，許多高價成長股的股價重挫，目前本益比已來到近十年低點，惟目前美國升息腳步仍未放緩，加上又有經濟衰退疑慮，預估近期盤勢將處於多空角力的震盪格局。上周甫公布的晶圓代工大廠第三季財報表現仍穩健，但資本支出與產能利用率下降，將關注對台廠相關供應鏈的後續影響，以及美股接下來的企業財報表現。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股受到美股持續重挫衝擊，今日早盤即重挫逾200點，再創波段新低，13000關卡再度失守。不過，展望後市，在國安基金宣示暫不退場及擴大祭出禁空令，加上技術面短線乖離過大，台股短線有機會醞釀反彈，不建議殺低持股。後市市場關注的變數包括：一、美國通膨是否能降溫以及市場對經濟衰退的預估是否已經是最差?二、俄烏戰爭的後續情勢變化：包括芬蘭及瑞典決議加入北約的後續影響，以及中美貿易戰與科技戰又有升溫跡象；三、第三季科技產業庫存是否獲得控制，以及Apple新品發表效應及中國十一長假銷售反應。整體而言，美國10年債殖利率又反彈回3.5%以上，美元指數也彈回110以上，加上最新點陣圖顯示Fed 11月再升息3碼、12月再升息2碼、明年2月再升息1碼，之後維持高利率不變，因此預期10月台股仍將震盪，操作上以低買高賣區間操作為原則。

在類股操作上，沈建宏建議可依六大方向選股：一、汽車與電動車供應鏈；二、經濟解封受惠股如航空、航太、零售等；三、低軌道衛星供應鏈；四、下半年有新產品鋪貨效應的Apple供應鏈；五、三星結束手機及TV庫存調整後，第四季恢復拉貨受惠之TV與Android手機供應鏈；六、系統性風險下跌下股價超跌，且兼具高股息與產業成長性之子族群。