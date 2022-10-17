日本女團NMB48的次世代C位橫野菫，有著甜美清純臉蛋與F級上圍的魔鬼身材，年僅21歲的她獲封為「最強Body」，目前也以寫真女星的身分活躍中，但她卻被爆出傑尼斯「關8」團員橫山裕在高級飯店密會，接著不到1周又被拍到與橫山裕親自栽培的師弟團成員福本大晴開房間，形象頓時一落千丈。

橫野堇原本是女團NMB48的人氣成員，卻因為爆出前後與傑尼斯2位男星開房間的劈腿負面新聞，最後被退團；相隔1年多，橫野堇簽給知名經紀公司「01familia」，憑藉F級傲人上圍博取眼球，不僅扮演「最胸小紅帽」獲得關注，亦多次登上雜誌封面，成功翻身。

她在2018年加入偶像女團NMB48，卻在2021年5月閃電退團，外界原以為她將轉行拍謎片，豈料是因為劈腿被周刊揭露，橫野堇前後與「關8」成員橫山裕在飯店過夜，6天後再被抓包跟「關8」同門的「Aぇ!group」成員福本大晴上旅館，她因此登上新聞版面，形象大受影響，粉絲難以接受。

橫野堇身高160公分，在還是偶像時期，就因為擁有F罩杯的好身材，獲封「最強Body」稱號，更被公司力捧成寫真女王，曾發行的寫真集《在你身邊》大賣，同時登上日本公信榜寫真榜亞軍。相隔一年，橫野堇投身知名演藝公司「01familia」，以甜美臉蛋及身材優勢，再成功提高曝光度。