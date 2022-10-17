花蓮門諾醫院推動「安寧緩和」邁入第25年，院方響應「世界安寧日」今在院內舉辦「生命旅程的最後一哩路」分享會，呈現25年來服務的歷程，並設計「安寧25問」，破除民眾對安寧緩和醫療的迷思。（羅亦晽攝）

花蓮門諾醫院推動「安寧緩和」邁入第25年，院方響應「世界安寧日」今在院內舉辦「生命旅程的最後一哩路」分享會，邀請病患家屬張慧苓分享陪伴癌父居家安寧的過程。（羅亦晽攝）

花蓮門諾醫院推動「安寧緩和」邁入第25年，院方響應「世界安寧日」今在院內舉辦「生命旅程的最後一哩路」分享會，由緩和安寧療護中心主任陳翌真介紹何謂「安寧緩和醫療」。（羅亦晽攝）

花蓮門諾醫院推動「安寧緩和」邁入第25年，每年平均服務1200人次，院方響應「世界安寧日」，今在院內舉辦「生命旅程的最後一哩路」分享會，呈現25年來服務的歷程，邀集家屬分享心情，同時也在現場設計「安寧25問」，破除民眾對安寧緩和醫療的迷思。

門諾醫院緩和安寧療護中心主任陳翌真說，很多人都認為「安寧就是、放棄等死」，但「安寧緩和醫療」就是一項專科，讓生命進入末期的患者在人生最終階段，仍能追求良好的生活品質及心靈上的慰藉。

陳翌真說，「安寧緩和醫療」是提供緩解、支持性的照護，團隊成員除醫護，還有心理師、社工師及關懷師，減輕病患身心靈痛苦外，亦提升其生活品質，給予親友支持與陪伴，且除醫院的安寧病房，患者也可視病況選擇出院返家，銜接安寧居家醫療服務。

病患家屬張慧苓在現場回想起父親癌末的最後階段，分享居家安寧的過程，她說，自己在安寧團隊的陪伴與支持下，讓她有更多勇氣，從害怕、學習到面對死亡，並從中體悟人生的意義。

門諾醫院自1997年設立安寧病房，2001年推動安寧居家醫療，2007年提倡安寧共同照護至2021年成立緩和療護中心。其中，安寧居家醫療每年訪視人次從早期400人次增加至今約1200多人次，服務量成長約3倍，在宅或機構善終比率則由4成提升至7成，近5年更完成12件圓夢計畫，助患者達成夢想。

陳翌真坦言，圓夢計畫困難的在於「計畫永遠改不上病情變化」，團隊需隨時抱持活動會取消的心情在進行，不過大家都會將其當作是人生的學習，透過信仰慰藉來調適自己的心情。

然而，面對死亡，從來就不是一件容易的事，因此門諾醫院針對安寧整理出25個迷思解惑，並製成QR Code讓大眾能多加認識，以破除心中疑慮。