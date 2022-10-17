原本該是場上鎂光燈的焦點，卻變成鏡頭外的場邊應援隊長，高雄鋼鐵人前鋒張伯維去年遭禁賽一年，原本南漂準備大展身手，過去這一年只能「觀賽」與「陪練」，度過一年的「類球員」生活，不只張伯維自己，連原本會進場加油的父母與家人，也變相「禁賽」一年，讓他十分內疚。

張伯維第二季加盟鋼鐵人，直到日前第三季熱身賽才首度穿上鋼鐵人的戰袍，兩場比賽場均15分，為球隊貢獻最穩定的外圍砲火，正式向球迷宣告回歸。張伯維在場上是出了名的拼命三郎，但過去總是與個人獎項擦身而過，新球季他訂下「最佳防守」、「年度第一隊」的目標。

台東阿美族的張伯維，從小愛看漫畫，又非常喜歡《灌籃高手》，看到主角流川楓在漫畫中的表現，讓張伯維開始接觸籃球運動，模仿流川楓打籃球，雖然國小沒有籃球隊，但他很常到公園打籃球。

張伯維升上國中，因父母工作關係舉家搬到桃園，身高已長到185公分的他，被大成國中籃球隊教練延攬入隊，身體條件優異的他，教練沒有設定他打特定位置，從一號打到五號，也因為球技出眾，讓他在校園裡擁有不少粉絲。

張伯維在國中聯賽時表現優異，被有「鐵血教頭」之稱的松山高中教練黃萬隆注意到，希望將他延攬入隊，加上張伯維父母覺得他需要被改造，因此黃萬隆與張伯維父母一拍即合，將張伯維送到台北去接受訓練。

「比賽時防守很重要，著重進攻或許會讓你贏得比賽，但是防守如奏效，會讓你贏得很輕鬆。」張伯維說，這是黃萬隆灌輸給他們的觀念，也因此，練球時八成練防守、兩成練戰術。

張伯維回憶說，當年每天都在做滑步練習，練到膝蓋負荷不了，雖然感到很辛苦，但比賽時進行全場壓迫，看到對手被他們的防守壓到很累，他就覺得很有成就感，不枉「綠色神盾」的封號。

高中畢業後，張伯維與同學周柏臣、林韋翰各奔東西，他選擇進入當時在UBA相對戰績處於後段班的台灣藝術大學，原因是他希望一進大學就能上場比賽，但付出的代價是，台藝大不只沒有體育科系，硬體設備更是落後，沒有室內場地可以練球。

張伯維說，大學時期練球前要先撿樹葉，如果練習前遇到下雨，先撿完樹葉後再刮水，通常都要撿一個小時之後才能開始練球，但練個半小時就結束，跟高中時期相比是完全截然不同的兩個世界，但他體悟到「快樂打球」的真諦。

雖然練習很克難，但張伯維在大學的最後一年率隊攻頂，在冠軍戰中獨拿29分，帶領台藝大逆轉擊敗第一種子的文化大學，讓台藝大成為UBA史上第一個沒有體育科系的冠軍學校，這不只是得來不易的冠軍榮耀，也對張伯維是一大鼓舞。

大學畢業後，張伯維以選秀榜眼之姿進入SBL，前兩年只能在裕隆板凳席上「坐好坐滿」，轉隊台銀後成為隊上得分箭頭，擁有進攻開火權，效力完兩季之後加盟台北富邦勇士，轉型成為外線投射與防守的3D球員，但也從先發主力變成替補。

「在台銀要做很多事，在富邦只要做一件事。」由於富邦人才濟濟，張伯維決定離開待了5年的富邦，轉隊加盟新球隊高雄鋼鐵人，原本蓄勢待發想要在場上證明自己，卻在季前發生酒駕事件，被禁賽一年，籃球人生陷入低潮。

「當時心情很低落，很怕以後沒球隊要我。」張伯維回憶說，當時教練告訴他，球隊需要他的經驗和熱情，在場下可以有更多的投入。他很感謝球隊給他悔改的機會，不管是練球還是做公益，他很珍惜在高雄的時光。

過去這一年，張伯維一邊反省檢討，到基層做社會公益，不僅到國、高中去教學生打球，也會去警察局做打掃清潔工作，幫忙洗警車，同時也要兼顧自主訓練，沒有因為被禁賽而荒廢訓練，一樣提早到球場暖身，團練結束後再陪學弟練投。

張伯維從富邦轉隊，本來是想多一點上場的機會，結果卻事與願違，隊友練戰術時，他只能在旁邊看。張伯維說，他當時只能扮演提醒的角色，在場邊提醒犯錯的隊友，同時也告訴自己，回到球場上不要犯這個錯，時時刻刻提醒自己。

「拼！」談到新球季，張伯維會以「百分之兩百」的投入，設定自己從防守做起，適時帶動球隊進攻。他過去在SBL時期幾度與抄截王、最佳第六人等個人獎項擦身而過，今年設下「最佳防守」與「年度第一隊」的個人獎項目標，希望帶領球隊衝擊總冠軍。

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