針對外界質疑國定古蹟鹿港龍山寺古蹟修復計畫，未在施作前舉行說明會，及各界對於修復面貌有不同意見，文化部長李永得今（17）日與立法院教育及文化委員會召委陳秀寶、立委王婉諭，以及立委黃秀芳到鹿港勘查時，除再次針對未能依照程序召開說明會表達歉意，也指示文資局應廣納地方意見，在完善溝通前，將暫停施作。陳秀寶也表示，期盼各界提供更多意見與參考資料，讓整體修復更為完整。

李永得表示，鹿港龍山寺是國家珍貴文化資產，但多年來因地方意見紛雜遲未能啟動修復，今年在行政院長蘇貞昌支持下，特別編列2億元預算啟動整體修復計畫。文化部將持續督促文資局與各界充分溝通，逐步達成共識後再行施作，期盼能順利再現鹿港龍山寺風華。

文化部表示，鹿港龍山寺彩繪修護相關原則，依非臆測性、可辨識性、真實性等國際修護原則，並以98年「國定古蹟鹿港龍山寺彩繪調查研究暨修復計畫」、111年「彰化縣國定古蹟鹿港龍山寺調查研究及修復再利用計畫」等相關研究，作為擬訂彩繪修護計畫內容依據，經專家學者審查通過，以「最大保存，最小破壞」的修護原則據以修護。

目前文資局已規劃分3區，分別在修護前、修護後進行說明會，暫定召開至少6場次，加強與地方溝通。修護過程中，亦將採三級檢核模式，包含施工團隊每週1次逐幅確認彩繪修護前後畫面變化情形；文資局邀集「國定古蹟鹿港龍山寺彩繪修護計畫諮詢小組」，專家學者包括薛琴、李乾朗、林彥良、鄭明水、李麗芳等人，就工作計畫、分區施工計畫書、圖稿重繪比例、工法、工序等進行審查；以及如修復過程涉及重大發現、修復方法原則變更或其他涉及《文化資產保存法》應送文資審議會的審議事項，將提送至審議會審議通過的三級檢核。